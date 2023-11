Home

Cronaca

GdF Livorno, giornata di donazione di sangue per le fiamme gialle

Cronaca

28 Novembre 2023

GdF Livorno, giornata di donazione di sangue per le fiamme gialle

Livorno 28 novembre 2023 – GdF Livorno, giornata di donazione di sangue per le fiamme gialle

Questa mattina presso l’area donazioni dell’Ospedale di Livorno, 20 finanzieri in servizio a Livorno, ad iniziare dal Comandante Provinciale Col. t.ST Antuofermo, hanno donato il sangue in favore dei più bisognosi.

La giornata di promozione è stata sviluppata e coordinata dal Comando Provinciale livornese, dalla ASL, dall’Ospedale cittadino e dalla locale sezione AVIS.

Nel corso delle attività sono state illustrate le modalità e l’importanza della donazione di sangue, contribuendo ad accrescere ulteriormente la consapevolezza dei militari donatori sulla bontà del loro gesto.

Tra i donatori hanno figurato appartenenti a tutti le categorie: ufficiali, sottufficiali, appuntati e anche semplici finanzieri. Nell’occasione, il Col. Antuofermo ha ringraziato sia il personale (medici e paramedici) dell’Ospedale per la preziosa collaborazione e per l’importante iniziativa culturale e sociale che ha rinsaldato la sinergia istituzionale tra le amministrazioni, sia l’AVIS per il quotidiano impegno sociale.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin