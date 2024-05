Home

31 Maggio 2024

GDF Portoferraio, la caserma delle fiamme gialle si apre ai cittadini: open-day nei locali ristrutturati dell’ex palazzina comando dell’allora ii battaglione allievi

Isola d’Elba (Livorno) 31 maggio 2024 – GDF Portoferraio, la caserma delle fiamme gialle si apre ai cittadini: open-day nei locali ristrutturati dell’ex palazzina comando dell’allora ii battaglione allievi.

Presso la Caserma “Teseo Tesei”, sede della Compagnia e della Sezione Operativa Navale, si è svolto ieri un evento finalizzato a valorizzare lo stretto e storico legame tra la Guardia di Finanza ed il territorio.

Alla presenza delle Autorità civili e militari locali, nonché di diversi cittadini e familiari, i Comandanti dei due comparti (per la Compagnia la Cap. Castellan e per la Sezione Operativa Navale il Ten. Boz) hanno tenuto dei brevi discorsi volti a valorizzare il quotidiano e sinergico impegno lavorativo dei militari di Portoferraio.

Al termine di questi interventi, il Generale in congedo Giancarlo Tanturri, già Comandante del II Battaglione Allievi dal 15 settembre 1986 al 25 agosto 1991, ha tenuto un toccante discorso su come quei locali una volta avevano contribuito ad ospitare giovani finanzieri da tutta Italia; tra i tanti è stato dedicato un ricordo particolare al giovane Finanziere Antonio Zara, Medaglia d’Oro al Valor Militare, trucidato da terroristi all’aeroporto di Fiumicino nel 1973

Presente anche il Col. Cesare Antuofermo, Comandante Provinciale di Livorno, il quale ha provveduto a ringraziare le Autorità e tutti gli intervenuti, manifestando apprezzamento per il quotidiano lavoro e la sinergia professionale delle donne e degli uomini della Guardia di Finanza dell’Elba.

Nel frangente, si è tenuta una semplice ma significativa premiazione per alcuni appartenenti alla Sezione ANFI di Portoferraio, della quale il Maresciallo maggiore in congedo Adolfo Tirelli è Presidente. Quest’ultimo, unitamente al Sindaco di Portoferraio Angelo Zini, al Generale Tanturri e al Comandante Provinciale, ha consegnato vari attestati di benemerenza a diversi soci.

Ricompense di naturale morale sono state altresì consegnate dal Col. Antuofermo a taluni militari in servizio alla Compagnia di Portoferraio per particolare rendimento ed attività di servizio.

Durante l’evento, che peraltro si è svolto nell’anno delle celebrazioni per il 250° Anniversario della fondazione del Corpo, sono stati piantati degli ulivi nel cortile della caserma, nell’ottica e a testimonianza dell’ecosostenibilità e sensibilità alla tutela ambientale da parte della Guardia di Finanza.

L’Open-Day ha rappresentato una straordinaria occasione per esaltare i valori fondanti dell’Istituzione e condividere con i cittadini le tradizioni e la vocazione sociale del Corpo, rimarcando la necessità di tenere vivo il ricordo e le radici storiche per affrontare tutte le sfide che ci attengono in futuro: da qui il motto ufficiale per il 250° Anniversario “Nella tradizione il futuro”.