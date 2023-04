Home

GdF Roan Livorno, 7 militari giurano fedeltà alla Repubblica

28 Aprile 2023

GdF Roan Livorno, 7 militari giurano fedeltà alla Repubblica

Livorno 28 aprile 2023 – GdF Roan Livorno, 7 militari giurano fedeltà alla Repubblica

Nella mattinata del 27 aprile 2023, presso gli uffici della Caserma “Tullio Santini”, davanti al Comandante del ROAN di Livorno, Col. Pilota Emiliano Rampini, i neo promossi Vice Brigadiere hanno giurato fedeltà alla Repubblica. I 7 militari, che appartengono, rispettivamente, al Roan di Livorno, alla Stazione Navale di Livorno, alla Sezione Operativa Navale di Marina di Carrara e alla Sezione Aerea di Pisa, hanno raggiunto questo ambizioso traguardo professionale al termine di uno specifico corso di formazione della durata di circa 6 mesi, effettuato on line attraverso le innovative piattaforme addestrative da tempo utilizzate dalla Guardia di Finanza per conferire ai propri appartenenti le diverse qualifiche post formative e per precipui aggiornamenti in ambito lavorativo.

Il giuramento è stato in forma individuale, pronunciando la solenne formula con la quale i neo Sovrintendenti hanno rinnovato, innanzi alla Bandiera italiana, il proprio impegno a operare, con disciplina e onore, a tutela della Costituzione e delle leggi, per la difesa della Patria e la salvaguardia delle libere Istituzioni.

Per i neo promossi l’avanzamento di grado, dal rango dei finanzieri a questo nuovo di Vice Brigadiere, appartenente alla nuova categoria dei Sovrintendenti, rappresenta soprattutto un importante “salto” professionale che permette di confermare, ancora una volta di più, e in maniera più sostanziale e qualificata, il continuo spirito di sacrificio e abnegazione con cui, al proprio livello, ogni appartenente al Corpo affronta, con alto senso del dovere, le diverse difficoltà che il servizio quotidianamente presenta.

Il Comandante del ROAN di Livorno ha rivolto parole di saluto e di congratulazione ai militari per il nuovo traguardo e ha augurato loro un prestigioso prosieguo di carriera, fatto di ulteriore, e altrettanto, proficuo slancio professionale nelle future diverse attività di servizio a tutela dei cittadini, delle Istituzioni e dell’economia legale.

La cerimonia, a cui ha presenziato lo staff del Comando Roan e anche i Comandanti dei Reparti di appartenenza dei militari promossi, si è conclusa con un sobrio rinfresco che i festeggiati hanno voluto offrire ai colleghi presenti.

