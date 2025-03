Home

Cronaca

GDF Roan Livorno: Consegnati Scudi di San Martino agli uomini del nucleo sommozzatori

Cronaca

29 Marzo 2025

GDF Roan Livorno: Consegnati Scudi di San Martino agli uomini del nucleo sommozzatori

Livorno 29 marzo 2025 GDF Roan Livorno: Consegnati Scudi di San Martino agli uomini del nucleo sommozzatori

Presso la caserma Tullio Santini di Livorno, il Presidente Roberto Lupi dell’Istituto degli Scudi di San Martino e

il Col. t.SFP Filippo Bianchi, Comandante del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza, hanno

consegnato le benemerenze ai finanzieri del Nucleo Sommozzatori della Stazione Navale del Corpo che si sono

distinti per lo straordinario impegno profuso in favore della popolazione durante l’alluvione che ha colpito la

Regione Toscana nel novembre 2023. L’opera svolta dai subacquei unitamente ai finanzieri specializzati

provenienti da Ancona, Rimini e Genova e alle altre Istituzioni e Forze di polizia, ha contribuito al salvataggio di

circa 2000 persone in pericolo.

L’Istituto Scudi di San Martino nasce a Firenze nel 1983, con i precisi scopi sociali di incrementare gli atti di

solidarietà umana attraverso una premiazione indirizzata a tutti coloro che si sono distinti per impegno, spirito di

sacrificio e coraggio a favore dei più deboli, dei bisognosi e delle persone in grave pericolo.

La premiazione attesta l’eccezionale professionalità che ha contraddistinto i sommozzatori della Guardia di

Finanza nel corso dei tempestivi e instancabili interventi effettuati, in particolare, nella provincia di Prato durante

l’alluvione, operando in condizioni estremamente difficili, in sinergia con le altre Istituzioni e Forze di polizia,

garantendo una risposta efficace e coordinata all’emergenza, incarnando al meglio lo spirito di solidarietà e

dedizione al servizio della collettività.



I prestigiosi riconoscimenti sono stati attribuiti al Maresciallo aiutante Sommozzatore Aversa Accursio

Francesco, al Maresciallo ordinario Sommozzatore Giuseppe Pinto, al Brigadiere capo Paolo Centini ed al Vice

brigadiere Ciro Fedele, che hanno ricevuto gli attestati dal Presidente e dai rappresentanti dell’Istituto, tra cui la

Dottoressa Barbara Bonciani, Ambasciatrice della solidarietà per la città di Livorno.

La cerimonia si è svolta alla presenza del Col. t.ST Cesare Antuofermo, Comandante Provinciale della Guardia

di Finanza, del Luogotenente cariche speciali Angelo Casamento, Presidente della Sezione di Livorno

dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, dei familiari dei premiati e dei Comandanti dei reparti navali e

aereo della Toscana.

Nello svolgimento dei propri compiti d’istituto, il personale del Corpo è spesso impegnato in operazioni di

ricerca e soccorso in mare e in altre attività a salvaguardia della vita umana in occasione di calamità e disastri, a

supporto del dispositivo di Protezione Civile nazionale

GDF Roan Livorno: Consegnati Scudi di San Martino agli uomini del nucleo sommozzatori