7 Novembre 2024

GdF, visita ispettiva del comandante regionale Magliocco alla caserma di Livorno

Livorno 7 novembre 2024 – GdF, visita ispettiva del comandante regionale Magliocco alla caserma di Livorno

Nella giornata di ieri 6 novembre, il Comandante Regionale Toscana, Gen. D. Giuseppe Magliocco, ha effettuato una visita ispettiva presso il Comando Provinciale di Livorno.

L’Autorità è stata accolta dal Comandante Provinciale di Livorno, Col. t.ST Cesare Antuofermo, unitamente ai Comandanti e rappresentanze dei Reparti della provincia labronica (Nucleo P.E.F.; Gruppo Livorno; Compagnie di Cecina, Piombino e Portoferraio; Tenenza di Castiglioncello), a tutto il personale alla sede, nonché alla dirigenza della locale sezione ANFI – Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia.

Il Gen. D. Giuseppe Magliocco ha rivolto ai militari parole di ringraziamento per l’impegno e la dedizione profusi nello svolgimento delle diuturne attività di servizio su Livorno ed in tutta la provincia, ribadendo la vicinanza al personale in ogni aspetto della vita lavorativa delle Fiamme Gialle.

Si è quindi tenuto un briefing con i Comandanti di Reparto e di articolazione, nel corso del quale il Comandante Provinciale di Livorno ha illustrato i risultati conseguiti nel 2024 in merito alle principali attività quotidianamente svolte dal Corpo nel contrasto alle forme di illegalità economico-finanziaria.

A seguire nella mattinata, il Comandante Regionale, accompagnato dal Col. t.ST Antuofermo, si è quindi recato in visita di saluto dal Prefetto di Livorno, Dott. Giancarlo Dionisi, e dal Procuratore della Repubblica di Livorno, Dott. Maurizio Agnello.

