Gemellaggio con Chengdu, La Comba: “La Cina è un mondo di 1 miliardo e 400 mila persone sono un potenziale turistico enorme”

21 Giugno 2022

Gemellaggio con Chengdu, La Comba: “La Cina è un mondo di 1 miliardo e 400 mila persone sono un potenziale turistico enorme”

Chengdu (Cina), ponte di Anshun

Livorno 21 giugno 2022

Gemellaggio con Chengdu, l’intervento di Barbara La Comba Lista civica Per Livorno Insieme:

“Un gemellaggio atteso da anni e la necessita’di Livorno di aprirsi a nuove realta’culturali, con coraggio”

“Alla città serve rafforzare scambi culturali e collaborazioni internazionali, unico modo nella globalizzazione per tornare ad essere competitiva.

Il confronto coraggioso con altre culture, la capacità di superare i divari anche profondi mantenendo i diritti per chi metteva piede a Livorno, ci ha fatto diventare la città delle Nazioni.

Apriamoci piuttosto ancora di più alle collaborazioni culturali, anche con altri paesi, invece che chiuderci a tutti, come sembra voler fare una politica ottusa che, vista la presenza di cittadini cinesi a Livorno, è anche fuori luogo.

“La Cina, con le sue contraddizioni, è un mondo di 1 miliardo e 400 mila persone che amano l’Italia e soprattutto l’arte e la cultura. Sono un potenziale turistico enorme.” Scrive il prof. Alessandro Paternostro .

Colgo l’occasione per ringraziarlo di cuore per aver avviato questo che, spero, sia solo l’inizio, non solo di questa, ma anche di altre proficue collaborazioni”.

