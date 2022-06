Home

21 Giugno 2022

Livorno 21 giugno 2022 – Gemellaggio con Chengdu, Romiti: “In Cina non si rispettano i diritti Lgbt, dei lavoratori e dell’ambiente”

Il consigliere comunale Andrea Romiti FdI contrario al gemellaggio con la città cinese di Chengdu:

“In Consiglio Comunale hanno presentato il gemellaggio con una città cinese Chengdu.

In Cina non si rispetta i diritti dei lavoratori e dell’ambiente, vi è il più alto numero di condanne a morte e vengono repressi i diritti LGBT, ma per il PD livornese, culturalmente, è più pericolosa Oriana, alla quale hanno negato l’intitolazione di una strada.

