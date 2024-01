Oroscopo del mese

28 Gennaio 2024

Gemelli, oroscopo febbraio 2024

Gemelli: Naviga il Mare di Febbraio 2024 con Prudenza e Opportunità

Febbraio 2024 richiede ai nati sotto il segno dei Gemelli di procedere con cautela, specialmente in questioni finanziarie, mentre Saturno esercita la sua influenza attraverso una quadratura dissonante. Tuttavia con il coraggio di affrontare il passato e l’apertura a nuove opportunità, i Gemelli possono trasformare le sfide in crescita personale e professionale.

Influenze Celesti per i Gemelli a Febbraio 2024:

Sole in trigono (Acquario) dal 19 in quadratura (Pesci);

Luna nuova il 10 in quadratura (Pesci) – Luna piena il 24 in quadratura (Vergine);

Mercurio in quinconce (Capricorno) dal 5 in trigono (Acquario) dal 23 in quadratura (Pesci);

Venere in quinconce (Capricorno) dal 16 in trigono (Acquario);

Marte in quinconce (Capricorno) dal 13 in trigono (Acquario);

Giove in semisestile (Toro);

Saturno in quadratura (Pesci);

Urano in semisestile (Toro);

Nettuno in quadratura (Pesci);

Plutone in trigono (Acquario).

Amore: Superando le Ombre del Passato

Con Saturno in quadratura, i Gemelli sono chiamati a gestire vecchi ricordi che potrebbero destabilizzare le relazioni. Misura quindi le parole durante le discussioni, affidandoti all’intuito per esprimere sentimenti in modo sincero. Attenzione tuttavia ai pettegolezzi, e dedica tempo alla famiglia. Se single, la seconda metà del mese porterà opportunità romantiche, quindi preparati per il vero amore.

Lavoro: Progressi Senza Complicazioni

Mercurio, Venere e Marte in aspetti favorevoli e il semisestile di Giove promettono progressi senza grandi complicazioni. La seconda metà di febbraio sarà particolarmente fortunata. Abbraccia nuove idee e progetti, evitando vecchi schemi obsoleti. Presta attenzione ai contratti, assicurandoti di comprendere appieno gli accordi finanziari.

Salute: Gestisci lo Stress con Attività Rilassanti

Lo stress e gli sforzi eccessivi possono influire sulla salute, provocando fastidi articolari e contratture dolorose. Il benessere può essere migliorato attraverso attività rilassanti come lo yoga e la meditazione. Dedica del tempo a te stesso per prendere decisioni importanti in uno stato di calma e serenità.

Fortuna: Giorni Propizi per i Gemelli a Febbraio 2024

I giorni fortunati del mese sono domenica 4, martedì 13 e mercoledì 28. Sfrutta queste giornate propizie per affrontare sfide e perseguire obiettivi con determinazione. Con prudenza e la giusta mentalità aperta, i Gemelli possono trasformare le sfide di febbraio in opportunità di crescita e successo.

