Home

Oroscopo

Oroscopo del mese

Gemelli oroscopo febbraio 2026: un mese idealista tra passioni e opportunità

Oroscopo del mese

31 Gennaio 2026

Gemelli oroscopo febbraio 2026: un mese idealista tra passioni e opportunità

Gemelli oroscopo febbraio 2026: un mese idealista tra passioni e opportunità

Un mese idealista! Sarai spinto verso il tuo sviluppo grazie ai pianeti in Acquario, che favoriscono il tuo segno. La prima settimana è particolarmente interessante per lanciare progetti: hai tutte le carte in regola per andare avanti con decisione.

Il 6 Mercurio si sposta in Pesci e il 10 tocca anche Venere: il tuo settore professionale si mette in luce. È il momento giusto per esprimere ciò che hai da dire, ma fallo con garbo e precisione. Marte e Plutone, presenti in Acquario per tutto il mese, portano lontano le tue speranze e rafforzano la tua energia. Questa coppia favorisce scelte radicali e coraggiose: se vuoi cambiare strada, questo è il periodo ideale.

Giove ti aiuta a rinforzare le tue finanze: un aumento di reddito è possibile. Saturno (dal 14) e Nettuno in Ariete portano invece nel tuo settore amicale nuove opportunità costruttive, soprattutto se sei del primo decano: amicizie che diventano progetti, e progetti che diventano vita.

Panorama sentimentale

La passione potrebbe condurti lontano con una persona diversa, originale e molto libera, soprattutto tra il 1° e il 10. Speri in grandi sentimenti, ma dopo il 10 le tue certezze potrebbero vacillare: l’altro potrebbe apparire inspiegabile o distante. I tuoi desideri restano potenti per tutto il mese, quindi adattali con saggezza e non forzare le situazioni.

In una relazione

Dal 1 al 10, la vostra complicità è reale e senza paura: vi capite al volo. Poi l’atmosfera si guasta quando Venere e Mercurio entrano in Pesci: l’altro sembra sfuggirti? Fortunatamente Marte e Plutone insieme alimentano la vostra libido e vi aiutano a mantenere viva l’intesa, trattenendo la passione anche nei momenti di distanza.

Single

Sotto l’influenza di Marte e Plutone in Acquario, sarai determinato, appassionato e pronto a fare ogni sforzo per conquistare la persona che ti piace. Le opportunità di incontri sono significative fino al 10: resta attento anche nel contesto lavorativo, perché lì potrebbe nascere qualcosa di importante.

Carriera / Finanze

Il tuo reddito principale è protetto, quindi non devi preoccuparti. Saturno lascia il tuo settore professionale il 14, alleviando notevolmente la pressione: hai sicuramente messo in atto cose importanti prima, ora è il momento di raccogliere. Marte e Plutone favoriscono la tua evoluzione, sostenendo la tua determinazione e spingendoti verso nuove ambizioni.

Gemelli oroscopo febbraio 2026: un mese idealista tra passioni e opportunità

Gli altri segni

Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="lazy lazy-hidden mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="lazy lazy-hidden mce_SELRES_start">﻿</span> <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>