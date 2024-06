Home

27 Giugno 2024

Gemelli, oroscopo luglio 2024, amore penalizzato da Saturno

L’oroscopo per il segno del Gemelli per il mese di luglio 2024.

Gemelli, la vostra abilità nel mettere in luce le vostre doti intellettuali e la vostra personalità non ha eguali. La sicurezza nelle decisioni è il vostro marchio di fabbrica, e l’incertezza non fa parte del vostro vocabolario. Nel mese di luglio 2024, con il Sole, Mercurio e Venere in aspetto favorevole, il vostro naturale carisma sarà in evidenza ogni giorno.

Configurazione astrale di luglio 2024 per i Gemelli:

Sole : Leggermente favorevole (Cancro) fino al 21, poi favorevole (Leone);

: Leggermente favorevole (Cancro) fino al 21, poi favorevole (Leone); Luna : Nuova e leggermente favorevole (Cancro) il 6, piena e armoniosa (Acquario) il 21;

: Nuova e leggermente favorevole (Cancro) il 6, piena e armoniosa (Acquario) il 21; Mercurio : Leggermente favorevole (Cancro) fino al 1, favorevole (Leone) dal 2, in tensione (Vergine) dal 25;

: Leggermente favorevole (Cancro) fino al 1, favorevole (Leone) dal 2, in tensione (Vergine) dal 25; Venere : Leggermente favorevole (Cancro) fino al 10, favorevole (Leone) dall’11;

: Leggermente favorevole (Cancro) fino al 10, favorevole (Leone) dall’11; Marte : Leggermente favorevole (Toro) fino al 19, poi nei Gemelli;

: Leggermente favorevole (Toro) fino al 19, poi nei Gemelli; Giove : Nei Gemelli;

: Nei Gemelli; Saturno : Retrogrado e in tensione (Pesci);

: Retrogrado e in tensione (Pesci); Urano : Leggermente favorevole (Toro);

: Leggermente favorevole (Toro); Nettuno : Retrogrado e in tensione (Pesci) dal 2;

: Retrogrado e in tensione (Pesci) dal 2; Plutone: Armonioso (Acquario).

Amore: Con Saturno in posizione sfavorevole, è il momento di riflettere sulla felicità del vostro partner e sulle sue reali necessità. Mostratevi più accomodanti per trovare un equilibrio. Venere vi promette esperienze appassionate, ma evitate di idealizzare eccessivamente il partner per non incorrere in delusioni. I single dovrebbero essere cauti nel trasformare un’amicizia in amore, ma a volte rischiare può portare a una relazione straordinaria.

Lavoro: Come Gemelli, siete noti per la vostra disponibilità, ma anche per una certa rigidità. Riceverete diverse proposte lavorative che vi faranno sentire energici e pronti a dare il massimo. Tuttavia, esaminatele attentamente, poiché alcune potrebbero essere ingannevoli. Selezionate quelle che vi sembrano più vantaggiose.

Salute: Le attuali configurazioni astrali richiedono attenzione alla vostra salute fisica e mentale. Prendete precauzioni con l’aumentare delle temperature per evitare che le preoccupazioni si trasformino in problemi reali. Rinforzate il sistema immunitario con rimedi naturali e mantenete il corpo attivo con esercizio fisico o passeggiate al mattino.

Fortuna: I giorni più propizi per voi saranno il 3, il 12 e il 28 di luglio.

