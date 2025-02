Oroscopo del mese

26 Febbraio 2025

Gemelli, oroscopo marzo 2025:Fascino e intelligenza

Gemelli, oroscopo marzo 2025:Fascino e intelligenza

Fino al 20 marzo, il Sole in Pesci alimenterà la tua ambizione. Desidererai far evolvere il tuo lavoro. Giove in casa tua ti infonderà fiducia nelle tue capacità, ideale per questo tipo di progetto!

Il 20 marzo, il Sole si unirà a Mercurio e Venere in Ariete. Sentirai la chiamata di un attivismo costruttivo. Il tuo circolo di amicizie risponderà presente. Fascino e intelligenza tattica ti aiuteranno a fare il tuo spazio. Marte aggiungerà un tocco di emozione in un settore finanziario. Non mollerai per aumentare i tuoi guadagni o vivere una sensualità ricca. Saturno rallenterà un po’ l’ultimo decano, accompagnando questo processo, mentre Plutone, al contrario, aprirà la strada a un cambiamento radicale (1° decano).

Panorama Sentimentale:

Dal 1° al 27 marzo, dovresti mostrarti coraggioso/a, esprimere affetto in modo caloroso e usare le parole giuste. Marte in Cancro accentuerà la tua sensualità, ma anche una possessività molto marcata. Non soffocare il tuo partner per paura di perderlo, altrimenti partirà via!

In una relazione:

Giocherellone e spiritoso, avrai voglia di uscire con il tuo partner per godere dei benefici di una complicità a due. Tuttavia, Marte ti esporrà a una libido potente e a un pizzico di gelosia possibile. Fidati del tuo partner!

Single:

Esci! Le tue possibilità di incontri sono alte per tutto il mese. Le energie in Ariete, il Sole, Mercurio e Venere ti aiuteranno a incontrare l’anima gemella. Attenzione, Marte accentuerà la tua emotività. Fai attenzione all’impazienza inopportuna.

Carriera / Finanze:

La tua carriera è chiaramente la tua priorità fino al 20 marzo. Sarai concentrato e deciso a progredire nel tuo lavoro. Il tuo patrimonio potrebbe beneficiare di un ingresso correlato al tuo comportamento accattivante (soprattutto nell’ultimo decano). Denaro o lavoro, sarai combattivo! La tua relazione si preannuncia elegante e di impatto. Non bruscare il tuo banchiere dal 2 al 27 marzo

Gli altri segni

Gemelli, oroscopo marzo 2025:Fascino e intelligenza

Ariete

Toro

Gemelli

Cancro

Leone

Vergine

Bilancia

Scorpione

Sagittario

Capricorno

Acquario

Pesci