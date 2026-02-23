Home

Oroscopo

Oroscopo del mese

Gemelli oroscopo marzo 2026: sfide professionali, amicizie decisive e passioni in risveglio

Oroscopo del mese

23 Febbraio 2026

Gemelli oroscopo marzo 2026: sfide professionali, amicizie decisive e passioni in risveglio

Gemelli oroscopo marzo 2026: sfide professionali, amicizie decisive e passioni in risveglio

Marzo ti mette alla prova, Gemelli, soprattutto sul piano professionale. I pianeti in Pesci formano una quadratura al tuo settore lavorativo: avrai molto da gestire e margini ridotti per l’errore. L’organizzazione diventa fondamentale, così come la capacità di mantenere la calma sotto pressione.

Dal 2, Marte dinamizza la tua sensibilità professionale: ti senti reattivo, pronto a intervenire, ma dovrai evitare scatti impulsivi o polemiche inutili. Ascolta i consigli di colleghi e superiori prima di prendere decisioni definitive.

Giove protegge le tue finanze e già dall’11 potrebbe portare una notizia piacevole o un miglioramento concreto. Plutone, in aspetto favorevole soprattutto per il primo decano, alimenta un ideale di vita più ampio: potresti pensare a un nuovo percorso di studi, a una specializzazione o a un cambiamento che allarghi i tuoi orizzonti.

Per tutto il mese, Saturno e Nettuno sostengono i tuoi progetti e rafforzano le amicizie: se vuoi consolidare un’idea o lanciarne una nuova, non sei solo. Dopo il 21, con Sole e Venere in Ariete, la tua vita sociale si illumina: inviti, collaborazioni e nuove conoscenze arricchiscono le tue giornate.

Panorama sentimentale

Il lavoro occupa gran parte dei tuoi pensieri e rischia di togliere spazio all’amore. Tuttavia, dal 6 Venere torna favorevole e riaccende emozioni calde e condivisibili. Dopo il 2 anche la tua libido si fa più intensa: senti il desiderio di vivere sensazioni autentiche, senza troppi filtri.

Sta a te trovare l’equilibrio tra impegni e cuore.

In una relazione

Evita di portare a casa tensioni e stress professionali: il partner potrebbe sentirsi trascurato o reagire con nervosismo. Dal 6 al 31 il tuo cuore arde di passione, ma potresti avvertire un po’ di stanchezza fisica. La soluzione? Parlare apertamente, chiarire eventuali incomprensioni e ritagliarvi momenti di qualità.

Un dialogo sincero rafforza l’intesa.

Single

Un incontro può nascere proprio sul luogo di lavoro, ma prima di lasciarti andare chiediti se esistono le basi per qualcosa di stabile. Dal 6, con Venere e Plutone in armonia, un’amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più profondo.

Le stelle favoriscono legami intensi, ma sarà la tua capacità di scegliere con lucidità a fare la differenza.

Carriera / Finanze

La carriera resta il fulcro del mese. Non disperdere energie e cerca il confronto con chi lavora al tuo fianco: l’atmosfera può diventare tesa e mettere alla prova i tuoi nervi. Mantieni sangue freddo e punta sulla tua dote migliore, l’adattabilità.

Sul fronte economico, invece, le prospettive sono più incoraggianti: un aumento o un’entrata extra non sono da escludere. Preparati a qualche scossone, ma affrontalo con ironia e intelligenza. Il tuo umorismo, marchio di fabbrica, sarà l’arma vincente per trasformare le difficoltà in opportunità.

Gemelli oroscopo marzo 2026: sfide professionali, amicizie decisive e passioni in risveglio