Gemelli, oroscopo ottobre 2023

24 Settembre 2023

Ottobre si focalizzerà sulla pianificazione e sulle decisioni importanti per i Gemelli, che saranno chiari sulle loro priorità e sui loro obiettivi. Questo mese avrai la pazienza e la determinazione di cui hai bisogno per realizzare i tuoi progetti e per affrontare le sfide che ti si presenteranno. Allo stesso tempo, sarai aperto/a allo sviluppo personale, quindi sarà una buona scelta leggere libri su questo argomento o frequentare dei corsi di formazione. Anche se tutto ti sembrerà chiaro e nulla ti infastidirà, potresti anche provare lievi stati depressivi durante questo periodo, quindi fai attenzione.

Il tuo lavoro potrebbe essere fonte di successo e di gratificazione, grazie all’influenza di Urano nella tua dodicesima casa, quella della spiritualità e dell’inconscio. Questo ti darà una spinta di creatività e di coraggio, che ti aiuterà a realizzare progetti che hai in mente da tanto tempo, ma non hai mai trovato il momento giusto per attuarli. Potresti anche avere delle opportunità interessanti o dei riconoscimenti per il tuo operato. Il tuo capo e i tuoi colleghi apprezzeranno la tua originalità e la tua innovazione. Tuttavia, dovrai fare attenzione a non essere troppo impulsivo/a o ostinato/a. Potresti andare contro le regole o le convenzioni.

La tua vita sentimentale potrebbe essere vivace e appassionante, grazie all’influsso di Venere nella tua quarta casa, quella della famiglia e della casa. Se sei single, potresti incontrare qualcuno che ti colpirà per il suo fascino e il suo carisma. Se sei in coppia, potresti vivere dei momenti romantici e intensi con il tuo partner. In entrambi i casi, però, dovrai fare attenzione a non essere troppo orgoglioso/a o geloso/a. Potresti rovinare tutto con il tuo egoismo o la tua possessività.

Il Sole e Mercurio, i pianeti della mente e della comunicazione, transiteranno nella tua sesta casa, quella del lavoro e della salute. Questo ti porterà a riflettere sulle tue responsabilità e sulle tue abitudini. Potresti avere delle intuizioni utili o delle opportunità interessanti, che ti permetteranno di migliorare il tuo operato o di risolvere dei problemi. Sarai anche più abile nel pianificare e nel decidere con le tue parole. Tuttavia, dovrai fare attenzione a non essere troppo indeciso/a o diplomatico/a. Potresti perdere tempo prezioso o compromettere la tua efficacia.

Infine, la tua salute potrebbe richiedere più cura in questo mese, soprattutto per quanto riguarda i nervi e le vie respiratorie. Potresti soffrire di ansia, insonnia o allergie. Cerca di prevenire questi disturbi con una dieta equilibrata, ricca di magnesio e vitamina B. Bevi anche molta acqua e evita alcol e caffè. Evita anche lo stress e le tensioni, che potrebbero peggiorare la situazione.

In conclusione, ottobre sarà un mese in cui i Gemelli dovranno trovare un equilibrio tra il loro lato razionale e il loro lato intuitivo, senza perdere la loro curiosità e la loro versatilità. Sarà importante dedicare del tempo alla propria pianificazione, ma anche impegnarsi nel proprio lavoro. Sarà anche un periodo favorevole per esprimere la propria creatività, ma anche per riflettere sulle proprie responsabilità. Se riuscirai a farlo, potrai trarre il meglio da questo periodo e scoprire nuove opportunità per la tua realizzazione.

