Home

Rubriche

Oroscopo

Gemelli: speciale oroscopo 8 marzo 2023, festa della donna

Oroscopo

7 Marzo 2023

Gemelli: speciale oroscopo 8 marzo 2023, festa della donna

Gemelli: speciale oroscopo 8 marzo 2023, festa della donna

Gemelli: amore, lavoro, denaro

Per le donne nate sotto il segno dei gemelli, l’8 marzo 2023 sarà un buon momento per fare una pausa dallo stress quotidiano e dedicarsi del tempo per pensare alle proprie emozioni e bisogni.

Amore:

La Luna quadrata a Marte all’inizio della giornata può portare un po’ di frustrazione in campo amoroso, ma la sua successiva opposizione a Nettuno potrebbe portare un po’ di romanticismo e sogni ad occhi aperti. Venere nel segno dei Pesci potrebbe aumentare la sensibilità e la comprensione nel rapporto di coppia, mentre il sestile di Urano in Ariete può portare sorprese piacevoli. Tuttavia, Saturno nella costellazione dell’Acquario potrebbe rendere difficile esprimere i propri sentimenti in modo chiaro.

Lavoro:

Mercurio nel segno dell’Acquario può aiutare a cogliere le idee innovative e a trovare soluzioni creative ai problemi sul lavoro. Tuttavia, la Luna opposta a Nettuno potrebbe portare confusione e distrazione, rendendo difficile concentrarsi. Marte nella costellazione del Toro potrebbe aumentare la determinazione e la forza di volontà, ma bisogna fare attenzione a non diventare troppo testardi o impazienti.

Denaro:

La Luna in Bilancia nel pomeriggio può portare equilibrio e armonia nelle questioni finanziarie, ma la sua quadratura iniziale a Marte potrebbe portare qualche spesa imprevista. Giove nella costellazione dei Pesci può portare opportunità finanziarie, ma bisogna fare attenzione a non essere troppo impulsivi nelle decisioni di investimento. Infine, Nettuno nella costellazione dell’Acquario può portare incertezze e confusione nelle questioni finanziarie, quindi è importante fare attenzione alle truffe o alle illusioni.

#Ariete #Toro #Gemelli #Cancro #Leone #Vergine #Bilancia #Scorpione #Sagittario #Capricorno #Aquario #Pesci #oroscopodelgiorno #oroscopo8marzo2023 #oroscopooggi #oroscopo #denaro

#amore #fortuna #lavoro #oroscopoamore #oroscopolavoro #oroscopodenaro #oroscopofortuna #astrologia #festadelladonna #festadelladonna2023 #8marzo #oroscopofestadelladonna

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin