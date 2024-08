Home

Gene Gnocchi show, domenica si ride a Porta a Mare

23 Agosto 2024

Livorno 23 agosto 2024 – Gene Gnocchi show, domenica si ride a Porta a Mare

Domenica 25 Agosto alle ore 21:30, la galleria delle Officine Storiche ospiterà il primo di due appuntamenti all’insegna della comicità, dal titolo “Domeniche da ridere a Porta a Mare”.

Mattatore della serata, Gene Gnocchi, con il suo show dal titolo “Cose che mi sono capitate… ancora”. Uno spettacolo in cui Gene ripercorrerà tutti i fatti imperdibili della sua esistenza – dai primi lavori, ai primi amori, in un crescendo di incontri sempre più decisivi per la sua vita come quello con il Papa, con Ahmadinejad, con la nipote di Mubarak, con Matteo Renzi ed altri ancora.

In un caleidoscopio esilarante di fatti sempre più incredibili, Gene Gnocchi, fingendo di raccontare la sua avventura umana, ci svelerà quello che in fondo siamo noi oggi.

Preparatevi a una serata di risate e sorprese con uno spettacolo che non dimenticherete.