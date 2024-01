Home

9 Gennaio 2024

Livorno 9 gennaio 2024 – Gennaio ricco di iniziative LGBTQIA+, il calendario degli eventi

Gennaio 2024 sarà un mese ricco di iniziative a tematica queer e LGBTQIA+ sia di natura aggregativa sia di natura culturale organizzate nella città di Livorno dall’associazione L.E.D Libertà e Diritti Arcigay Livorno.

Ecco il calendario completo delle iniziative con le informazioni relative a luogo, date e ora degli eventi.

Venerdì 12 gennaio, dalle ore 19:30, avrà luogo il nostro primo “aperipride” della stagione in collaborazione con il Gruppo Giovani di Arcigay Livorno presso la Chupiteria Cocktail Bar. Sarà presente il nostro stand informativo con materiale e gadget e l’aperitivo, al costo di 8 euro, sarà di autofinanziamento per sostenere le attività dell’associazione.

Domenica 14 gennaio, dalle 15:30, si svolgerà il primo appuntamento del 2024 di “Queer Quest”, la giornata di giochi da tavolo intersezionale e sicura a tema queer.

L’evento si svolgerà presso il Centro Ascolto LGBTQ+ L’Approdo.

Ingresso libero e gratuito.

Mercoledì 17 gennaio, dalle ore 21, ci vediamo per l’appuntamento con il “Rainbow Bowling”, un torneo tutto arcobaleno e un’occasione per conoscere le attività e gli attivisti dell’associazione divertendosi insieme.

L’iniziativa si svolgerà presso il Bowling Livorno con il costo del biglietto stabilito dal Bowling per giocare una partita.

Venerdì 19 gennaio, dalle 23, tornerà per il primo appuntamento dell’anno “Haus of Sitrì”: la serata queer di Livorno per eccellenza con drag show e dj set presso il The Cage.

L’ingresso costa 8 euro per persone associate ad Arcigay e 10 euro intero.

Sabato 20 gennaio, dalle ore 17, si svolgerà l’iniziativa “Attualità, politica e movimenti anti-gender e anti-LGBTQIA+ in Italia” organizzata da e presso L’Approdo Centro Ascolto Lgbtq+ con la presenza di Massimo Prearo, ricercatore in Scienza Politica presso l’Università di Verona, dove è responsabile scientifico del Centro di ricerca PoliTeSse e dove studia i movimenti anti-gender e le politiche LGBTQIA+.

L’incontro si propone di discutere l’attualità e la traiettoria di questi movimenti e delle politiche che oggi ostacolano il riconoscimento dei diritti delle persone LGBTQIA+, e negano le vite minoritarie. Ingresso libero e gratuito.

Sabato 27 gennaio, dalle ore 17 presso La Bottega del Caffè, celebriamo la Giornata della Memoria con un importantissimo talk che in ottica intersezionale affronterà questo importante tema insieme ad altre associazioni toccando in particolar modo la tematica della deportazione di persone LGBTQIA+. Ingresso libero e gratuito.

