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Cronaca

Genocidio di oltre 20mila bambini a Gaza: approvata una targa, la posizione di Potere al Popolo Livorno

Cronaca

10 Giugno 2026

Genocidio di oltre 20mila bambini a Gaza: approvata una targa, la posizione di Potere al Popolo Livorno

Livorno 10 giugno 2026 Genocidio di oltre 20mila bambini a Gaza: approvata una targa, la posizione di Potere al Popolo Livorno

Consiglio comunale, approvata la mozione per una targa in memoria dei bambini di Gaza: la posizione di Potere al Popolo Livorno

Il Consiglio comunale ha approvato a larga maggioranza la mozione presentata da Livorno Popolare per l’affissione di una targa dedicata ai bambini di Gaza.

«In consiglio comunale è stata approvata a larga maggioranza la mozione di Livorno Popolare per l’affissione di una targa in memoria dei bambini di Gaza. Solo la Lega si è astenuta», si legge nella nota diffusa dal movimento.

Nel comunicato, Potere al Popolo esprime una dura condanna nei confronti delle operazioni militari israeliane nella Striscia di Gaza, citando il numero delle vittime minorenni riportato da diverse fonti internazionali.

«Dati alla mano, oltre 20 mila bambini uccisi dall’IDF: un numero ottenuto non solo per via delle operazioni sul campo, in cui i soldati israeliani uccidono senza distinzioni palestinesi adulti e bambini, ma anche e soprattutto a causa dei bombardamenti mirati di scuole e ospedali», afferma il movimento nel proprio documento.

La nota prosegue attribuendo allo Stato di Israele precise responsabilità politiche e militari, utilizzando definizioni particolarmente severe rispetto al conflitto in corso.

«Uccidere i figli delle e dei palestinesi ha una ragione ben precisa nel disegno genocida di Israele», poi Potere al Popolo aggiunge: «Israele infatti non si limita solo a impedire ai gazawi di abitare e vivere nella loro terra con la sua guerra, le incursioni dei coloni, la distruzione dei villaggi, le bombe e le stragi, ma vuole anche arginare la loro capacità di riprodursi, mirando là dove ogni popolo ripone la sua esistenza presente e futura: i e le bambini/e».

Secondo il movimento politico, la mozione approvata rappresenta uno strumento attraverso il quale le istituzioni locali possono esprimere una presa di posizione sul tema dei diritti umani e delle conseguenze dei conflitti armati sulle popolazioni civili.

«Uccidere i bambini significa impedire a un popolo intero di riprodursi, crescere, esistere. È il genocidio per eccellenza, ed è una barbarie schifosa che dobbiamo contrastare a partire dalle piazze e dai cortei come abbiamo sempre fatto, ma anche sfruttando strumenti di rappresentanza politica, come è il caso di questa mozione», conclude il comunicato.

L’iniziativa approvata dal Consiglio comunale prevede quindi l’affissione di una targa commemorativa dedicata ai bambini vittime delle guerre, con un riferimento particolare alla situazione nella Striscia di Gaza, al centro del dibattito politico e istituzionale anche a livello locale.