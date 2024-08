Home

18 Agosto 2024

Livorno 18 agosto 2024 – Geo Barents arriva a Livorno: la macchina dell’accoglienza pronta a scattare

Questa domenica, 18 agosto, la nave Geo Barents di Medici Senza Frontiere è attesa nel porto di Livorno, con l’arrivo previsto per le 9:30. presso il Teminal Crociere. A bordo ci sono 57 persone, soccorse nelle acque internazionali a sud di Lampedusa il 15 agosto. Ancora una volta, Livorno dimostra il suo impegno nell’accoglienza, preparandosi ad affrontare l’emergenza umanitaria con una macchina organizzativa già in pieno movimento.

Protezione civile, volontari, Misericordia, Croce Rossa, Pubblica Assistenza, USL e forze dell’ordine sono pronte a dare il loro contributo, garantendo che i migranti ricevano l’assistenza necessaria al loro arrivo. La città, con la sua storica apertura e solidarietà, si fa trovare pronta per offrire un porto sicuro e umano a chi fugge da situazioni di estrema difficoltà.

Nonostante le polemiche e le tensioni politiche che accompagnano ogni sbarco, soprattutto in una “Rossa Toscana” spesso scelta come destinazione per i migranti dal governo di centrodestra, Livorno non si tira indietro. La città continua a fare la sua parte, confermando il suo ruolo come simbolo di umanità e accoglienza, pur nella complessità del contesto attuale.

Mentre il dibattito pubblico si accende, soprattutto sulla distanza dei porti di sbarco rispetto ai punti di salvataggio, Livorno si prepara ad accogliere queste 57 persone, con la consapevolezza di rappresentare un rifugio sicuro e un segnale di speranza in un mondo segnato da guerre, povertà e persecuzioni.