Home

Attualità

Geo Barents: Livorno pronta all’accoglienza, le destinazioni finali dei 226 migranti

Attualità

23 Luglio 2024

Geo Barents: Livorno pronta all’accoglienza, le destinazioni finali dei 226 migranti

La Geo Barents approda a Livorno: iniziano le operazioni di accoglienza per 226 migranti

Livorno, 23 luglio 2024 – Geo Barents: Livorno pronta all’accoglienza, le destinazioni finali dei 226 migranti

Questa mattina la nave Geo Barents è arrivata al porto di Livorno, attraccando alla banchina dell’Alto Fondale, attracco 46-47. A bordo, 226 migranti soccorsi in mare nei giorni scorsi, che ora saranno accolti e assistiti dalle autorità italiane.

Il vertice tenutosi ieri in prefettura ha delineato i dettagli organizzativi necessari per l’accoglienza dei migranti. La banchina scelta per l’attracco è dotata di un grande terminal solitamente utilizzato per le crociere, ma che in questa occasione è allestito per gestire l’arrivo dei naufraghi.

Nel terminal, le forze di polizia, la protezione civile, la Croce Rossa, i medici e il personale del 118 stanno lavorando congiuntamente per garantire assistenza sanitaria e supporto logistico durante le operazioni di sbarco. Le autorità si sono impegnate a fornire tutto il necessario per garantire la sicurezza e la salute dei migranti appena arrivati.

Secondo le informazioni fornite dalla prefettura, 120 dei migranti rimarranno in Toscana. Tuttavia, la ripartizione esatta tra le diverse province della regione deve ancora essere definita. Inizialmente, 90 migranti erano destinati alle Marche, ma la destinazione è stata modificata e ora saranno trasferiti in Piemonte. I minori non accompagnati, invece, saranno quasi completamente assegnati alla provincia di Firenze, dove riceveranno il supporto necessario.

L’arrivo della Geo Barents e la gestione delle operazioni di accoglienza rappresentano una sfida significativa per le autorità locali e le organizzazioni coinvolte. Tuttavia, l’efficienza e la collaborazione dimostrata durante la preparazione testimoniano l’impegno delle istituzioni italiane nell’affrontare la crisi migratoria con umanità e professionalità.

Con l’attracco della Geo Barents, Livorno si trova ancora una volta in prima linea nell’accoglienza dei migranti, dimostrando solidarietà e competenza nel gestire situazioni di emergenza.

Geo Barents: Livorno pronta all’accoglienza, le destinazioni finali dei 226 migranti

Geo Barents in porto: Livorno pronta all’accoglienza, le destinazioni finali dei 226 migranti