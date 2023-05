Home

Cronaca

Geometra, amministrativi categorie protette, insegnanti, in Gazzetta i bandi del Comune di Livorno

Cronaca

16 Maggio 2023

Geometra, amministrativi categorie protette, insegnanti, in Gazzetta i bandi del Comune di Livorno

Livorno, 16 maggio 2023 – Sono stati approvati e sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i seguenti bandi di concorso:

Procedura selettiva pubblica, per esami, per l’eventuale assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.1 unità, nel profilo professionale “tecnico” (geometra), area degli istruttori – C.C.N.L.”Funzioni Locali” per il Comune di Livorno

Procedura selettiva pubblica, per esami, per l’eventuale assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.10 unità nel profilo professionale “amministrativo” area degli istruttori-C.C.N.L. “Funzioni locali” per il Comune di Livorno interamente riservato ai disabili appartenenti alle categorie di cui alle categorie di cui all’art.1 L.12 marzo 1999,n.68.

Procedura selettiva pubblica, per esami e titoli, per l’eventuale assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.4 unità nel profilo professionale “insegnante servizi scolastici prima infanzia”, area dei funzionari e dell’elevata qualificazione – C.C.N.L. “Funzioni Locali” per il Comune di Livorno.

Termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione: 15/06/2023 alle ore 23.59.

I testi integrali dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati all’Albo pretorio on line dell’Ente e sul sito internet del Comune di Livorno rispettivamente ai seguenti indirizzi:

PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER ESAMI, PER L’EVENTUALE ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N° 1 UNITA’, NEL PROFILO PROFESSIONALE “TECNICO” (GEOMETRA), AREA DEGLI ISTRUTTORI – C.C.N.L. “FUNZIONI LOCALI” | Città di Livorno (comune.livorno.it)

PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER ESAMI, PER L’EVENT. ASSUNZ. A TEMPO PIENO E INDET. DI N°10 UNITA’ NEL PROF. PROFESS. “AMMINISTRATIVO”, AREA DEGLI ISTRUTTORI – C.C.N.L. “FUNZ. LOC.” INTERAMENTE RISERVATO AI DISABILI (CAT. DI CUI ALL’ART.1 L.68/1999) | Città di Livorno (comune.livorno.it)

PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER ESAMI E TITOLI, PER L’EVENT. ASSUNZ. A TEMPO PIENO E INDET. DI N° 4 UNITA’ NEL PROF. PROFESS. “INSEGNANTE SERVIZI SCOLASTICI PRIMA INFANZIA”, AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE – C.C.N.L “FUNZIONI LOCALI” | Città di Livorno (comune.livorno.it)

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin