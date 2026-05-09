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Geometri dipendenti e contributi Cipag, il sindacato solleva il problema

Cronaca

9 Maggio 2026

Geometri dipendenti e contributi Cipag, il sindacato solleva il problema

Livorno, 9 maggio 2026 Geometri dipendenti e contributi Cipag, il sindacato solleva il problema

Luca Conti (segreteria Fp-Cgil Livorno) interviene sulla situazione di alcuni lavoratori subordinati a tempo indeterminato che hanno ricevuto cartelle esattoriali per contributi previdenziali.

Di seguito la nota del rappresentante sindale in merito alla situazione:

“Sei geometri di Casalp hanno ricevuto nei giorni scorsi avvisi di pagamento e in taluni casi cartelle esattoriali con cui si chiede il pagamento di migliaia di euro per il mancato versamento di contributi previdenziali alla Cipag, Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti. Solo che questi lavoratori non hanno svolto attività libero professionale per Casalp: essi hanno infatti un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e l’azienda versa correttamente ogni mese i loro contributi previdenziali all’Inps.

Le ultime sentenze giurisprudenziali sulla questione sembrerebbero però confermare la correttezza delle richieste di pagamento: l’uso del timbro professionale da parte dei geometri, possibile esclusivamente grazie all’iscrizione all’albo professionale, che l’azienda contrattualmente paga ai propri dipendenti iscritti, prevede l’automatica iscrizione alla relativa cassa previdenziale di categoria, comportando di conseguenza l’obbligo di pagare i contributi previdenziali alla Cipag. Tutto ciò anche se il geometra in questione opera da lavoratore subordinato e non da libero professionista.

Ai 6 geometri che lavorano per Casalp gli avvisi di pagamento e le cartelle esattoriali arrivati riguardano accertamenti che arrivano fino al 2014. Per ogni anno la cifra richiesta si aggira intorno ai 5mila euro più gli interessi di mora. Le somme sono esorbitanti. C’è chi ha ricevuto una richiesta di pagamento che si aggira intorno ai 40mila euro ma anche chi ha ricevuto una richiesta che sfiora i 100mila euro.

La situazione è inaccettabile. Chiediamo a gran voce che Casalp, società a partecipazione pubblica, intervenga e si faccia carico delle spettanze chieste dalla Cipag ai propri dipendenti”

Luca Conti (segreteria Fp-Cgil Livorno)