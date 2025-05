Home

22 Maggio 2025

LIVORNO, 22 maggio 2025 “Geometrie Esistenziali”, a Livorno lo spettacolo “L’Elefante nella Stanza” contro il gioco d’azzardo

Sabato 24 maggio, alle ore 19.00 in Piazza F.lli Bandiera nel quartiere Shangai di Livorno, si terrà “L’Elefante nella Stanza”, uno spettacolo coinvolgente che intreccia cabaret, teatro, musica e danza nell’ambito della IV edizione della rassegna “Geometrie Esistenziali – tra Corea e Shangai”. Lo spettacolo rientra tra i “microeventi” inseriti nel contesto del progetto regionale “Vinciamo insieme contro l’azzardo: 1, 2, 3 fate il nostro gioco” realizzato con il contributo della Regione Toscana, che vede coinvolti il Servizio per le Dipendenze (Ser.D Livorno) diretto da Lucia Mancino e l’Educazione e Promozione alla salute dell’Azienda USL Toscana nord ovest diretta da Luigi Franchini assieme alla cooperativa sociale San Benedetto in veste di capofila, CeIS Livorno e all’associazione Sestante Solidarietà.

Lo spettacolo, a ingresso libero, è promosso da Harvey Quartet e vedrà la partecipazione di: Fabio Max (prosa), Cinzia Franchi (danza), Elena Peebes (canto) e delle allieve Claudia Franchi, Elena Garattini e Franca Izzo dell’Officina Teatrale “L’Elefante nella Stanza”.

Il progetto “Vinciamo insieme contro l’azzardo” prevede l’apertura sul territorio di quattro sportelli di ascolto per orientare e accompagnare ai servizi esistenti per il contrasto alla dipendenza dai giochi d’azzardo. L’idea alla base del progetto è che per prevenire e contrastare problematiche collegate al gioco d’azzardo è necessario essere presenti sul territorio attraverso una rete di prevenzione ed informazione nelle comunità locali. Per sono stati attivati quattro sportelli di ascolto fissi, ai quali se ne affiancheranno altri in occasione di particolari eventi come nel caso dello spettacolo di sabato prossimo. Qui sarà possibile trovare persone in grado di accogliere, informare e promuovere una maggior consapevolezza sui rischi legati al gioco e proporre stili di vita sani, far conosce le iniziative a disposizione, orientare e accompagnare ai servizi esistenti.

Questi gli sportelli attivati sul territorio di Livorno:

– Sestante Solidarietà (via di Collinaia, 21) Telefono 328 118 6086

Lunedì dalle 10 alle 12.30

– Centro civico Shangai (via Fratelli bandiera, 23) Telefono 370 347 7943

Martedì dalle 10 alle 12.30

– Coop. San Benedetto (via dell’Industria, 11) Telefono 370 347 7943

Mercoledì dalle 17 alle 19.30

– Ce.I.S (via Garibaldi, 77 – Collesalvetti) Telefono 327 043 0182

Giovedì dalle 14.30 alle 17

In Toscana è attivo un numero verde di emergenza 800 88 15 15, operativo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, rivolto alle persone che presentano problematiche legate al gioco d’azzardo e ai loro familiari.

