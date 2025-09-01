Home

1 Settembre 2025

Livorno 1 settembre 2025 Geopolitica: Usa, Europa, Medio Oriente, Cina e Russia, tre domande a Corradino Mineo ospite alla Festa dell’Unità

Prosegue alla Rotonda di Ardenza “Carlo Azeglio Ciampi” di Livorno la Festa Nazionale dell’Unità tematica Infrastrutture e Trasporti – Il presente in movimento, promossa dal Partito Democratico.

Tra gli ospiti della giornata anche Corradino Mineo, giornalista, politico ed ex direttore di Rai News24, che ha offerto il suo sguardo critico sulla scena geopolitica internazionale rispondendo a tre domande chiave.

Mineo ha analizzato la posizione dell’Europa rispetto agli Stati Uniti, sottolineando come, a suo avviso, il vecchio continente sia oggi succube delle scelte americane.

«L’economia Usa è fallita, e l’Europa con i suoi alleati per Trump deve pagare il suo debito», ha commentato, evidenziando la dipendenza europea da dinamiche finanziarie e politiche provenienti da oltreoceano.

Sul fronte dei rapporti con Russia e Cina, Mineo ha distinto con chiarezza le due potenze: «Non si possono paragonare: la Russia è un Paese di capitalisti di rapina, mentre la Cina segue una logica completamente diversa». Una differenziazione che, secondo il giornalista, dovrebbe spingere a un approccio meno superficiale nelle analisi occidentali.

Infine, il Medio Oriente, terreno di tensioni e conflitti ricorrenti. Mineo ha criticato la politica americana, affermando che «Trump vuole fare di Israele il gendarme armato del Medio Oriente»

Le sue riflessioni, raccolte in tre video suscitano grande interesse e accendono il dibattito, offrendo spunti per comprendere come gli equilibri internazionali condizionino anche le scelte interne in materia di economia

