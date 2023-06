Home

19 Giugno 2023

Gesi della Sempredicorsa Livorno trionfa a Castellina

Livorno 19 giugno 2023

Gesi primattore alla Correre a Castellina

Ancora una volta la Correre a Castellina ha colpito nel segno. La 19esima edizione della corsa pisana, tappa del Criterium Podistico Toscano intitolata alla memoria di Mauro Palmieri, si è confermata uno dei circuiti serali più amati non solo nel panorama toscano, dove pure queste competizioni estive sono entrate nella tradizione, ma di tutta Italia. Infatti molti partecipanti si sono sobbarcati anche lunghe trasferte per essere al via a Castellana Marittima e affrontare il percorso di 9,8 km dove nel corso degli anni sono passati tantissimi corridori di fama.

La gara si è trasformata ben presto in un monologo di Andrea Gesi. Il forte corridore della Sempredicorsa Livorno ha dominato chiudendo in 32’50”, con 1’25” di vantaggio su Dario Anaclerio (Gp Parco Alpi Apuane) e 1’34” su Alessio Panicucci (Circolo Ricreativo Solvay). Fra le donne è arrivato il bis consecutivo di Roxana Maria Girleaniu (Gp Parco Alpi Apuane), miglioratasi di oltre un minuto rispetto allo scorso anno in 38’48”, battendo di 27” Laura Pardini (C.G.Atl.Costa Etrusca) e di 1’46” Lorena Meroni (Gp Parco Alpi Apuane).

Un plauso per la gestione della corsa va alle due società organizzatrici, la Pol.Castellina Marittima affiancata come sempre dall’Asd LivornoMarathon che hanno goduto del patrocinio del Comune di Castellina. Un particolare ringraziamento a tutti i volontari che hanno gestito la corsa e che poi, insieme ai partecipanti, hanno chiuso la giornata in un clima di festa al ristorante del Parco Comunale. Appuntamento al 2024 per festeggiare il ventennale della prova toscana.

