Gestione case popolari a Bibbona, Di Bella (FdI) presenta interrogazione

Bibbona

20 Aprile 2021

Livorno 20 aprile 2021

Davide Di Bella, consigliere comunale di Fratelli D’Italia presso il comune di Bibbona ha presentato una interrogazione riguardante la gestione delle case popolari

“L’attuale crisi economica, aggravata dalla pandemia, ha reso molte famiglie in condizioni di indigenza e non più in grado di reperire sul mercato alloggi a canone di mercato”. – Scrive dibella che prosegue-

” A seguito di segnalazioni da parte di cittadini, risulterebbero attualmente assegnati nel Comune di Bibbona alloggi a conduttori che avrebbero perso il diritto alla assegnazione o che l’attuale occupazione risulterebbe impropria avuto riguardo alle condizioni iniziali di ammissione al beneficio, ed in particolare al fatto che detti alloggi non verrebbero utilizzati se non in maniera saltuaria

Vista la situazione appare pertanto necessario provvedere ad un regolare censimento della attuale legittima occupazione delle case popolari da parte degli assegnatari

E’ nelll’interesse pubblico, verificare che gli attuali assegnatari godano legittimamente del beneficio concesso con l’assegnazione dell’alloggio a canone calmierato, anche mediante un controllo sui consumi delle utenze per verificare l’effettivo e costante utilizzo degli alloggi assegnati, in modo che permangono i requisiti iniziali”

