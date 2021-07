Home

Gestione complesso sportivo “La Bastia”, il Comune pubblica il bando

3 Luglio 2021

Bando per la gestione del complesso sportivo polivalente “La Bastia”

Comprende anche la piscina

Livorno, 3 luglio 2021

E’ pubblicato sul sito del Comune di Livorno, sezione Bandi e gare, un bando per l’affidamento della gestione del Complesso polivalente “La Bastia”(che comprende anche la piscina) di via Marco Mastacchi 188.

La gestione sarà affidata mediante svolgimento di procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di un solo concorrente.

Qui il bando: https://bit.ly/36fCBmB

L’appaltatore dovrà occuparsi dell’apertura e chiusura degli impianti, della programmazione e coordinamento dell’attività sportiva, del servizio di custodia e sorveglianza degli impianti, delle attrezzature e dei servizi annessi. E ancora, della pulizia giornaliera degli impianti sportivi e delle loro pertinenze, della manutenzione ordinaria degli impianti, della gestione di sponsorizzazioni e della raccolta della pubblicità. Sempre comprese nell’appalto la direzione amministrativa, tecnica ed organizzativa, la tenuta della contabilità delle entrate e delle spese, infine la nomina di un agente contabile per la riscossione per conto dell’amministrazione comunale.

L’appalto avrà durata fino al 31 marzo 2022, a partire dalla data del verbale di consegna del servizio (attualmente ipotizzata al 1 settembre 2021), con possibilità di rinnovo per eventuale ulteriore periodo fino al 15 luglio 2022 .

L’importo complessivo è così stimato: euro 175.000 oltre IVA per lo svolgimento del servizio e euro 87.500,00 oltre IVA per l’eventuale rinnovo.

L’importo per lo svolgimento del servizio è fissato in euro 25.000 euro mensili (a base d’asta) oltre IVA nella misura stabilita dalla legge, dei quali 15.000 euro oltre IVA riferiti agli impianti natatori e 10.000 euro ol­tre IVA riferiti alla palestra.

