Gestione non autorizzata di rifiuti da demolizione, tre denunciati
Marciana Marina (isola d’Elba, Livorno) 5 ottobre 2025 Gestione non autorizzata di rifiuti da demolizione, tre denunciati
Nell’ambito della campagna dei controlli ambientali di competenza istituzionale, i carabinieri del Nucleo Parco di Marciana Marina, al termine di indagini, hanno individuato e denunciato all’AG tre persone, 2 uomini ed una donna, poiché gravemente indiziati di essere responsabili di aver violato, a vario titolo, la normativa ambientale in materia di gestione dei rifiuti.
La presunta violazione è stata riscontrata nel comune di Campo nell’Elba, dove in un terreno di proprietà di una degli indagati è stata accertata la presenza di rifiuti, provenienti da demolizione di manufatti, di cui di fatto veniva eseguita una gestione non autorizzata, in violazione della normativa ambientale di settore.
I militari hanno segnalato all’AG per tale violazione la proprietaria del terreno – una 70enne, l’amministratore unico della ditta esecutrice dei lavori, un 30enne, entrambi di origini dell’Est Europa, nonchè il direttore dei lavori, un 55enne elbano.
I controlli dei Carabinieri Forestali, anche in collaborazione con i colleghi del Comando Provinciale di Livorno, continueranno su tutto il territorio per prevenire e contrastare reati ai danni dell’ambiente.