Gestione richieste ferie in AT, sciopero USB Livorno e manifestazione in via Impastato

26 Aprile 2025

Il sindacato USB Livorno annuncia lo sciopero e la manifestazione davanti alla sede AT di via impastato a causa della gestione delle ferie dei lavoratori.

Questo quanto dichiara il sindacato:

“In un contesto aziendale tuttora fatto di enormi differenze salariali e normative, non solo tra dipartimenti

ma perfino, in taluni aspetti, tra le diverse sedi di uno stesso Dipartimento, – differenze che il

sindacato dovrà necessariamente assumersi l’onere di colmare, rivendicando il riconoscimento

a tutti i dipendenti delle migliori condizioni – i lavoratori di Autolinee Toscane delle sedi di lavoro “ex

ATL”, ovvero le sedi di lavoro il cui servizio afferisce al centro di controllo di Livorno (sedi di Livorno,

Rosignano, Cecina, Collesalvetti, Castelnuovo e Castellina), ci segnalano che l’assenza di un sistema

di gestione delle richieste ferie che nell’assoluta e dovuta trasparenza garantisca tempi di

risposta accettabili a ciascuna singola richiesta, va a inficiare gravemente la facoltà di ciascun

lavoratore di disporre liberamente della propria vita privata.

È inaccettabile e in nessun modo giustificabile che i lavoratori facenti mansione di conducente non

ricevano alcun tipo di risposta alle richieste di ferie inoltrate, anche a lungo termine, e solo il giorno

precedente quello richiesto abbiano modo di conoscerne l’esito, che nella maggior parte dei casi è un

diniego.

Inaccettabile, ancor più, per lavoratori che fruiscono di un numero annuo di giornate di riposo

decisamente esiguo che di per sé non consente un equilibrio almeno accettabile tra tempi di lavoro e

vita privata.

In carenza di un sistema condiviso e normato di gestione delle richieste, in costanza di un sotto

organico ormai cronico, il concetto delle “esigenze di servizio” non basta certamente a giustificare una

situazione che non possiamo non definire un abuso.

E che pertanto non siamo disposti a tollerare oltre.

È assolutamente imprescindibile pensare e mettere a regime, in tempi brevi, un sistema funzionale

e condiviso che garantisca ai lavoratori la possibilità di gestire le ferie loro spettanti e quindi la

propria vita privata, azzerando al contempo ogni margine di possibile arbitrarietà ai fini

dell’assoluta trasparenza.

Occorre, altresì, il ripristino immediato per i lavoratori della possibilità di consultazione tramite

piattaforma web della cronologia delle richieste dei giorni di ferie inoltrate.

A tal fine abbiamo chiesto ad Autolinee Toscane di aprire con noi un tavolo di trattativa ma l’azienda ha

dapprima tentato di ridimensionare, se non perfino negare, l’esistenza del problema.

Poi, in Prefettura di Livorno per la seconda fase della procedura di raffreddamento, ha finalmente

riconosciuto le criticità da noi rappresentate senza tuttavia rendersi disponibile all’apertura del tavolo

perché, hanno dichiarato, la politica aziendale non prevede il confronto coi sindacati non firmatari del

contratto nazionale di categoria.

Non abbiamo quindi potuto esimerci dal ricordare all’azienda, e qui lo facciamo ancora, che

nelle sedi “ex ATL”, ovvero proprio le sedi interessate dalla vertenza in oggetto, l’Unione

Sindacale di Base rappresenta il secondo sindacato per numero di iscritti e che sono i lavoratori

stessi e loro soltanto a decidere chi possa rappresentarne le istanze e tutelarne i diritti.

Pertanto mettiamo in campo questo primo sciopero di martedì 6 maggio, dalle 17,30 alle 21,30,

invitando tutti i lavoratori ad aderire e partecipare attivamente, preannunciando fin da ora che la

vertenza proseguirà fino al raggiungimento degli obbiettivi prefissati.

Davanti al deposito di Autolinee Toscane in via Impastato a Livorno, durante lo sciopero, si terrà

un presidio dei lavoratori e contestualmente una conferenza stampa”.

