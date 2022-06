Home

Cronaca

Getta a terra la benzina che non entra nel serbatoio, poi le da fuoco. Tragedia sfiorata al distributore

Cronaca

22 Giugno 2022

Getta a terra la benzina che non entra nel serbatoio, poi le da fuoco. Tragedia sfiorata al distributore

Livorno 22 giugno 2022

Follia pura, quella di un uomo che col suo gesto sconsiderato poteva far saltare in aria un distributore di benzina mettendo in pericolo anche i residenti che abitavano nelle vicinanze.

Il fatto è accaduto a Livorno presso il distributore ACI in viale Ippolito Nievo.

Intorno alle ore 20 di lunedì sera un uomo (ripreso bene dalle telecamenre di sorveglianza del distributore) ha chiesto ai presenti di cambiargli 20 euro.

Non essendo riuscito a cambiare i soldi, gli ha usati per fare il pieno al suo scooter e invece di ritirare lo scontrino per poi avere il resto ha fatto un gesto folle.

La benzina che non è entrata nel serbatoio è stata gettata a terra e poi con un accendino gli ha dato fuoco.

Alcuni dei presenti fortunatamente con prontezza di spirito hanno usato l’estintore presente nella stazione di servizio ed hanno spento le fiamme

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin