Gf Vip, il Natale porta l’amore nella Casa, scoppia la passione fra due concorrenti

25 Dicembre 2021

Gf Vip, Natale d’amore nella Casa e scoppia la passione fra due concorrenti

Nella Casa del Grande Fratello Vip 6 i concorrenti hanno festeggiato la vigilia di Natale con una ottima cena e balli sfrenati in giardino.

Nell’aria si percepiva questa voglia d’amore e d’affetto, soprattutto da parte di alcuni concorrenti.

In particolare, Alessandro Basciano ha rotto gli indugi e ha baciato la ragazza che, per sua stessa ammissione, voleva anche prima di entrare nella Casa: Sophie Codegoni

Lei é quella che per dare un bacio a Gianmaria gliel’ha fatto sudare per mesi?

E invece in 3-4 giorni che lo conosce ad Alessandro gli’ho da 😂🙈

Salutiamo la coerenza di Sophie 👋🏻🤦#Gfvip pic.twitter.com/vMDgKjxtMk

— Soleilandia 🚀 51% ✨ (@Soleilandia) December 25, 2021