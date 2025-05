Home

Cronaca

Aree pubbliche

Ghiozzi: grazie alla Lega si inaugura una panchina viola

Aree pubbliche

20 Maggio 2025

Ghiozzi: grazie alla Lega si inaugura una panchina viola

Livorno 20 maggio 2025 Ghiozzi: grazie alla Lega si inaugura una panchina viola

Grazie alla mozione della Lega, presentata dal Segretario Provinciale e CapoGruppo al Comune di Livorno del Carroccio, Carlo Ghiozzi, domani (mercoledì 21 maggio) alle ore 17,30 sul Viale Italia nei pressi del Monumento al Marinaio, si inaugurerà la pachina viola a sostegno della lotta contro la malattia della fibromialgia.

La mozione infatti era stata approvata dal Consiglio Comunale all’unanimità con lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza su questa grave patologia che colpisce in particolar modo le donne e che non è ancora stata riconosciuta quale malattia invalidante.

“Abbiamo presentato questa mozione su richiesta di alcuni componente del Gruppo A.M.A. di Livorno – ha dichiarato il leghista Ghiozzi. -Inaugurare la panchina viola non è solo un gesto simbolico, ma un importante elemento di riconoscimento nei confronti di tutte quelle persone che soffrono di questa malattia non ancora del tutto riconosciuta; un importante passo verso la conoscenza e consapevolezza dell’esistenza di questa grave sindrome per molti sconosciuta.

E’ da comunicare con gioia in questo contesto, inoltre, che finalmente, dopo anni di battaglie, si sta per incastrare anche l’ultimo fondamentale tassello: questo Governo infatti si sta apprestando ad approvare il DPCM che, aggiorndo i LEA (Livelli Essenziali di Assistenza), inserirà così ufficialmente anche la fibromialgia quale malattia invalidante. Quella di domani sarà sicuramente una bella giornata da celebrare per tutti gli importanti traguardi fin qui raggiunti”.