Home

Cronaca

Ghiozzi: “La movida incontrollata non è più tollerabile, utilizzare anche l’esercito”

Cronaca

1 Febbraio 2022

Ghiozzi: “La movida incontrollata non è più tollerabile, utilizzare anche l’esercito”

Livorno 1 febbraio 2022

La situazione della movida incontrollata non è più tollerabile ormai da tempo e quello che è accaduto in Via Roma non è altro che un’inconfutabile conferma che il fenomeno ormai sfuggito di mano deve essere risolto quanto prima; senza pensare poi che, ormai da mesi sempre nel centro della città, vengono sfasciate macchine e scooter senza un’apparente logica, se non per puro vandalismo privo di senso.

È necessario quindi un piano concreto per il Rispetto delle Regole da applicare su tutta la città che deve partire da un controllo costante e capillare del territorio usando anche l’esercito.

Questore e Sindaco non possono più attendere.

Da parte nostra presenteremo degli atti in consiglio comunale per affrontare la situazione all’interno della maggiore istituzione cittadina. – Lo dichiara Carlo Ghiozzi, capogruppo Lega in consiglio comunale

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin