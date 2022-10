Home

13 Ottobre 2022

Ghiozzi (Lega): “Buontalenti, il progetto non è adatto a chi vi lavora, ecco l’amministrazione dei rendering”

Livorno 13 ottobre 2022 – Ghiozzi (Lega): “Via Buontalenti, diretti interessati non sentiti prima e quindi progetto da rifare. Ecco l’Amministrazione dei Rendering.

Stessa sorte per Via Grande?”

“Altri 500mila euro di soldi pubblici messi solo su un disegno. Questa è l’amministrazione dei ‘rendering’, dei progetti teorici che rimangono sulla carta e si accartocciano quando dovrebbero diventare realtà.

La prova dei fatti è stata stavolta via Buontalenti e l’area mercatale.

Anche in questo caso annunci in pompa magna, una bella simulazione al computer della struttura finale, ma nessun collegamento con la realtà.

Questo perché il sindaco Salvetti e la Giunta – come al solito – hanno fatto le cose senza sentire gli interessati.

E quando finalmente si sentono i diretti interessati, si scopre inevitabilmente che il progetto è da rifare da capo e non sono stati neppure delineati i passaggi transitori.

Dall’incontro tra Comune ed esercenti di via Buontalenti è emerso chiaramente che il progetto vincitore non è adatto alle esigenze di chi vi lavora e quindi di chi dovrebbe venire a comprare.

La struttura a nido d’ape/bottega andrà rivisto, quindi del progetto originale rimane solo il disegno di una tettoia rossa.

Anche i negozi su furgone ancora non hanno una collocazione.

Questo è quello che accade quando con tracotanza si pensa di saperne più degli addetti ai lavori e non li si consulta prima di fare un bando di progettazione.

Il risultato è che sono stati spesi dei fondi pubblici, che vi sarà un ritardo e che la Giunta farà le cose male e alla svelta per ‘monetizzare’ l’opera a fini elettorali.

Come prevedibile, nell’ansia di sventolare l’ennesimo rendering, non si è minimamente pensato dove spostare le strutture fisse in attesa del completamento dei lavori.

Quindi scopriamo oggi che piazza della Repubblica non è utilizzabile, e neppure via Serristori.

Forse utilizzeranno gli scali Saffi. Ma il sindaco, ormai in grave calo di consenso tra i cittadini e tra molti sostenitori del partito, ha paura di inimicarsi altra gente; quindi i banchi faranno la fine delle barchette sui fossi: non verranno spostati o verranno messi a pagamento da qualche parte.

Cosa accadrà invece per Via Grande?

Per il momento l’ennesimo concorso di progettazione si è concluso con l’ennesimo salato rendering fuori dal contesto reale. L’assessore Viviani assicura un percorso partecipativo, ma per il momento di convocazione di cittadini o di Associazioni di Categoria nemmeno l’ombra. Il roboante progetto di Via Grande rischia di trasformarsi nell’ennesimo flop di questa Amministrazione a complete spese dei cittadini: tanto paga Pantalone!”.

Carlo Ghiozzi Capogruppo Lega Salvini Premier Comune di Livorno

