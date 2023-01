Home

15 Gennaio 2023

Ghiozzi (Lega): “Chiarezza sui Conti Casalp e su tutti i lavori promessi”

Livorno 15 gennaio 2023 – Ghiozzi (Lega): “Chiarezza sui Conti Casalp e su tutti i lavori promessi. Sia convocato il Presidente subito nella Commissione competente”

Durante la discussione sul bilancio preventivo lo scorso Dicembre, come Lega fummo una delle poche forze politiche in Consiglio Comunale che puntò il dito sui conti in rosso delle partecipate del Comune di Livorno.

Tra queste saltavano all’occhio i bilanci dell’Interporto con un negativo di 1.715.000 euro, ma soprattutto quello di Spil con un disastroso passivo di ben 4.890.000 euro.

Altra contabilità che avevamo evidenziato come avesse chiuso in netto negativo era proprio Casalp, oggi al centro di indagini da parte della Guardia di Finanza in particolare su quei conti, che hanno visto un evidente passivo di 467.000 euro.

Un bilancio da chiarire quanto prima in commissione competente viste ed evidenziate anche le voci dei crediti esigibili pari a 33 milioni euro per i canoni ancora non riscossi.

Questa voce non fa altro che aggravare le speranze dei residenti nei vari complessi popolari che da decenni aspettano che gli appartamenti insalubri dove vivono vengano debitamente ristrutturati e resi degnamente agibili:

uno per tutti il complesso de “Il Giardino” nel quartiere di Corea

con muri di cartongesso tra un’abitazione e l’altra, topi che scorrazzano tra gli intercapedini degli appartamenti, infissi che crollano, infiltrazioni e muffe ovunque; addirittura erano stati stanziati dal Consiglio Comunale appositi finanziamenti per far fronte a queste criticità, ma ad oggi questi soldi dove sono finiti?

I lavori non sono mai stati iniziati e tutto quello che era stato promesso di realizzare per portare alla normalità quei palazzi nuovi consegnati già vecchi è finito nel dimenticatoio. Senza poi parlare della riqualificazione del complesso de “la Chiccaia” ancora fermo al palo.

Pertanto riteniamo che il Presidente di Casalp debba essere immediatamente convocato nella Commissione competente per illustrare i bilanci, specificando i passivi e chiarendo in quale modo la partecipata comunale intenda recuperare tutti quei milioni di euro messi nel bilancio sotto la voce credito esigibile.

Inoltre dovrà illustrare ai Consiglieri Comunali il cronoprogramma preciso di tutti i lavori di manutenzione degli alloggi popolari compreso il complesso “Il Giardino” e la rivalorizzazione del “La Chiccaia”.

Su questi punti serve chiarezza e niente ambiguità, la città ed i livornesi che vivono negli alloggi popolari fatiscenti non possono più aspettare.

