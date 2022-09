Home

23 Settembre 2022

Livorno 23 settembre 2022 – Ghiozzi (Lega): “Per i rifiuti a Livorno serve un termovalorizzatore e non una discarica”

“Ringrazio il Comitato Rifiuti Zero per l’invito arrivatomi – insieme agli altri candidati alle elezioni del 25 settembre prossimo – per un confronto sul tema dei rifiuti e della loro gestione. Ci tengo però a sottolineare che ci troviamo su posizioni abbastanza diverse.

Mentre il Comitato è contro l’inceneritore, io sono a favore, purché venga trasformato in termovalorizzatore. Si tratterebbe di un impianto industriale che produce energia – che può andare a ridurre le bollette degli edifici pubblici – e che inquina meno di un forno a legna per le pizze.

Chiudere così come è l’inceneritore attuale significherebbe far schizzare in alto le tasse sui rifiuti per i privati e soprattutto per le aziende. L’indifferenziato finirebbe poi per far ingrandire ulteriormente le discariche, con costi altissimi.

Serve inoltre un salto di qualità nella gestione dei rifiuti raccolti con la differenziata, che devono essere reimpiegati ove possibile, come avviene nel nord Italia.

Circa gli altri temi proposti dal Comitato Rifiuti Zero, concordo sul No alla discarica di Limoncino e ci aggiungo quelle di Scapigliato e Rimateria. Le discariche sono le soluzioni del P.D. (Partito delle Discariche) che non portano a nulla di sensato: la spazzatura non si può nascondere sotto terra, ma va gestita.

Sono anche contrario alla riapertura della Rari, per i modi in cui è stata gestita.

Una notazione infine su Eni e il suo progetto a Stagno. Stiamo ancora aspettando di vedere in cosa consista veramente il progetto di riconversione. Al momento non sembra prevedere la termovalorizzazione; se fosse così la valuteremo nel merito senza pregiudizi, ma senza neppure Sì a scatola chiusa”

E’ quanto dichiaraCarlo Ghiozzi, Capogruppo Lega Salvini Premier del Comune di Livorno

