Home

Politica

Ghiozzi (Lega): “Pioggia di euro per la ristrutturazione degli Impianti Sportivi. Il Comune parteciperà al bando?”

Politica

29 Settembre 2021

Ghiozzi (Lega): “Pioggia di euro per la ristrutturazione degli Impianti Sportivi. Il Comune parteciperà al bando?”

Livorno 29 settembre 2021

Presentata dal Consigliere Comunale e Responsabile Provinciale del Dipartimento Sport della Lega, Carlo Ghiozzi, un’interpellanza per conoscere se il Comune di Livorno abbia intenzione o meno di partecipare al bando regionale che stanzia fondi per la ristrutturazione degli impianti sportivi comunali.

“Dalla Regione arriverà una pioggia di milioni di euro per ristrutturare le strutture sportive; – ha dichiarato Ghiozzi – sono infatti stati messi a disposizione degli Enti Locali (unici soggetti che possono partecipare) ben 10.587.500 Euro.

È ormai noto a tutti le condizioni di criticità in cui vertono molti impianti sportivi in città e quindi partecipare al bando diventerebbe elemento fondamentale per garantire a tutti i cittadini che usufruiscono di queste strutture, di recarsi a fare sport in luoghi quanto meno decorosi e sicuri.

Per questo motivo abbiamo interpellato l’amministrazione per sapere se sia stata fatta dagli uffici preposti un’attenta ricognizione dello stato in cui si trovano gli impianti comunali e se siano state coinvolte in questo le Associazioni e Società sportive che con grande fatica e spirito di servizio e sacrificio gestiscono queste strutture.

Riteniamo un’occasione importante la partecipazione a questo bando da parte del Comune di Livorno.

Per questi motivi l’interpellanza è stata presentata con un certo grado di urgenza, considerato anche per il fatto che si possa dar risposta e cognizione del problema entro lo scadere della presentazione delle domande di partecipazione previsto per il giorno 5 Ottobre prossimo”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin