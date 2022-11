Home

Cronaca

Ghiozzi (Lega): “Sospensione del servizio notturno dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco. A serio rischio la sicurezza in mare”

Cronaca

5 Novembre 2022

Ghiozzi (Lega): “Sospensione del servizio notturno dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco. A serio rischio la sicurezza in mare”

Livorno 5 novembre 2022

Ghiozzi (Lega): “Preoccupante la sospensione del servizio notturno dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco. A serio rischio la sicurezza in mare”

“Presentata Mozione al Sindaco per intervenire quanto prima”

Forte la preoccupazione per il grave taglio del turno del nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Livorno. Una decisione che, durante la notte, lascia scoperta non solo la costa livornese, ma anche tutta quella toscana in caso di necessità di rapidi interventi. Queste scelte mettono a serio rischio la sicurezza dei nostri cittadini.

Il CapoGruppo della Lega al Consiglio Comunale di Livorno, Carlo Ghiozzi, ha presentato a riguardo una mozione indirizzata agli organi amministrativi cittadini.

E’ infatti necessario fin da subito che sia presa una posizione netta e chiara su quanto sta accadendo all’interno del comparto dei Vigili del Fuoco sul territorio labronico.

Nella mozione infatti, se approvata, il Consiglio Comunale di Livorno impegnerebbe il Sindaco e la Giunta a mettere in atto tutte quelle azioni nei confronti degli organi preposti finalizzate a garantire la miglior dotazione organica e la miglior organizzazione del sistema locale Sommozzatori, ed in particolare ad adoperarsi ad ogni livello istituzione affinché venga rivista la pianta organica VVF e sia garantito lo stazionamento ed adeguato sovvenzionamento del Nucleo Sommozzatori nella città di Livorno al fine di assicurare tempestivi interventi in caso di calamità ed in caso di pericolo per la vita dei nostri concittadini.

Seppur il Comune di Livorno non abbia una competenza diretta su queste decisioni, fondamentale può rivelarsi un intervento del Sindaco, supportato dall’approvazione unanime di questo atto di iniziativa.

La Toscana in questi anni è stata pesantemente colpita dai tagli con la chiusura del nucleo di Grosseto ed adesso con l’eliminazione del turno notturno nella città labronica. Il risultato finale è che tutta la costa rimarrebbe sguarnita di questo servizio fondamentale ed essenziale; se accadesse qualcosa durante la notte si dovrebbe attendere l’intervento del nucleo di Firenze che lascerebbe per strada del tempo prezioso mettendo a rischio la sicurezza di molti cittadini livornesi e toscani.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin