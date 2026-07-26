Giacomo Rizzotti rinforza l’Under 17 Eccellenza della Pallacanestro Don Bosco
Livorno 26 luglio 2026 Giacomo Rizzotti rinforza l’Under 17 Eccellenza della Pallacanestro Don Bosco
Oltre al classe 2011 Pietro Ceragioli, il vivaio della Pallacanestro Don Bosco, tradizionalmente tra i più floridi del panorama cestistico del nostro paese, si rinforza con un altro giocatore in arrivo da Spezia; si tratta del classe 2010 Giacomo Rizzotti, ragazzo dotato di grande atletismo ed altrettanta energia, ormai pronto ad iniziare, con grande determinazione, un percorso di crescita sia cestistico che personale con la casacca della Pallacanestro Don Bosco. Anche lui, come Ceragioli, andrà a rinforzare il roster dell’Under 17 eccellenza della società rossoblu.