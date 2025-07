Home

12 Luglio 2025

Livorno 12 luglio 2025 Giacomo Salvini ed Eva Giovannini a Leggermente presentano Fratelli di chat: il libro che racconta il cuore pulsante del partito di Giorgia Meloni

Fratelli di chat, il libro che è un viaggio senza filtri dentro il cuore pulsante del partito di Giorgia Meloni, approda con il suo autore Giacomo Salvini, sul palco di Leggermente, sabato 12 luglio alle 18:30 a Villa Fabbricotti.

Attraverso le chat riservate di parlamentari, ministri e dirigenti di Fratelli d’Italia, il libro ripercorre l’ascesa del partito della fiamma: dai conflitti con Matteo Salvini e il distacco da Silvio Berlusconi, fino ai duri scontri interni a suon di accuse, insulti e tradimenti.

Un racconto serrato e inedito che svela i retroscena della caduta del governo Draghi, della formazione del primo esecutivo guidato dalla destra nel 2022, delle ambiguità sulla guerra in Ucraina e delle complesse relazioni con Ursula von der Leyen e Donald Trump. Giacomo Salvini, livornese, è giornalista politico del Fatto Quotidiano.

Dopo la laurea in Scienze Politiche all’Università di Firenze e il master alla Scuola di Giornalismo Walter Tobagi di Milano, ha mosso i primi passi al Corriere Fiorentino, occupandosi di cronaca e politica.

Dal 2017 scrive per il Fatto prima come corrispondente dalla Toscana e poi come cronista parlamentare a Roma, dove segue quotidianamente le vicende, i retroscena e i protagonisti della politica italiana, con particolare attenzione al governo guidato da Giorgia Meloni.

A dialogare con Giacomo Salvini ci sarà Eva Giovannini, giornalista, inviata RAI. Fratelli di chat. La storia segreta del partito di Giorgia Meloni è edito da Paperfirst ed è uscito nel 2025 con la prefazione di Marco Travaglio.