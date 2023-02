Home

Giada Robin cammina sull’acqua e porta i fan alla Terrazza Mascagni. Ecco il nuovo video “You & I”

16 Febbraio 2023

Livorno 16 febbraio 2023 – Giada Robin cammina sull’acqua e porta i fan alla Terrazza Mascagni. Ecco il nuovo video “You & I”

La Livornese Giada Pancaccini in arte Giada Robin, ex cosplayer e modella di fama internazionale lancia il suo primo album dal titolo “Feel Alive”(sentirsi vivi o sopravvissuti) debuttando nel mondo della musica come cantante pop.

Si tratta di una proposta musicale in stile popstar americana con un’immagine accattivante, ironica e sensuale. Anche i testi sono in inglese. Il genere spazia dalla Dance Pop con richiami agli anni 90/2000 agli elementi Rock e Funky. Le sue influenze più grandi Madonna e Lady Gaga.

Nonostante l’immagine provocante e d’impatto della copertina, il disco include molti principi della fede cristiana, catturando da subito l’attenzione di Massimo Giletti e facendola scontrare con il cattolico opinionista Mario Adinolfi al programma televisivo “Non è l’Arena” su LA7.

Coraggiosa, ribelle, controversa, Giada continua a stupire con il singolo “Naked”(Nuda) ed è pronta a tutto! Nel giorno di San Valentino infatti, Giada gira un video musicale molto speciale alla Terrazza Mascagni per tutti suoi fan e compie un miracolo.

LA CANZONE

La canzone del video dal titolo “You & I” (Io e Te oppure Io e Voi) è una ballata pop romantica con elementi Trap R&B che parla di passione, fiducia e sostegno reciproco.

“Potrebbe essere una perfetta canzone d’amore fra due innamorati, ma per me è una dedica a tutte quelle persone che da sempre seguono e sostengono, che hanno creduto in me e nel mio lavoro come artista.

Questa canzone viene dal cuore, l’ho scritta in un momento molto buio pensando al rapporto profondo che ho con chi mi segue. Un senso di grande gratitudine, un’amore incondizionato che secondo me ogni artista dovrebbe avere verso i propri fan.

Questo mi ha dato speranza e forza di andare avanti nel mio percorso.

Molte volte mi sono sentita dire “Grazie Giada per tutta la forza che mi dai.. la tua passione è contagiosa, mi sei d’ispirazione.. mi hai illuminato la giornata, mi hai acceso il sorriso..” ma io credo che la cosa sia reciproca, anche i miei fan mi danno forza e mi hanno aiutata nel momento del bisogno. Siamo come una grande famiglia, una comunità.” dice Giada.

IL VIDEO ALLA TERRAZZA MASCAGNI

Gran parte del video musicale è stato girato nella bellissima location della Terrazza Mascagni.

“Per via della mia carriera vivo ad Arona sul lago Maggiore (vicino a Milano) da diversi anni, ma Livorno è la mia città natale, il mio primo grande amore. Sono cresciuta con il sole ed il mare di Livorno, volevo che i miei fan sparsi nel mondo (non solo italiani ma anche americani, francesi ecc..) si sentissero partecipi dell’affetto che provo per la mia città d’origine.. quindi li ho portati a vedere la Terrazza che per me è uno dei luoghi più belli. Gli scacchi, le giostre..conservo così tanti ricordi. Quando vengo a trovare la mia famiglia ci passo sempre”.

Il video è diviso in due parti ed a circa a metà appare una scena “miracolosa”, breve ma intensa, piena di significato.

Dopo una serie di fan (12 per l’esattezza) si vede Giada camminare sull’acqua, poi il video riparte come se nulla fosse.

“Volevo dare un senso di stupore, di meraviglia.. che se credi fermamente in quello che fai niente è impossibile. E’ un invito a credere in se stessi e nei propri sogni. Ma anche un messaggio d’amore appunto, perché i miracoli più grandi si fanno insieme e credo che chiunque possa applicare questo principio nella propria vita”.

Il VIDEO UFFICIALE “You & I”



