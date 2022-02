Home

9 Febbraio 2022

Giada Serino nuovo Assessore della giunta Fedeli

Bibbona (Livorno) 9 febbraio 2022

Giada Serino è il nuovo Assessore alle politiche sociali e alle attività produttive del Comune di Bibbona.

Ufficializzata la nomina da parte del Sindaco, Massimo Fedeli, a seguito delle dimissioni del Vice Sindaco e Assessore Simone Rossi.

Serino è impiegata presso l’ufficio tecnico del Comune di Cecina dal 2009, dove ricopre anche il ruolo di membro della Commissione Pari opportunità e componente dell’organismo di rappresentanza sindacale unitaria dal 2018.

“Una persona che conosco da sempre – sottolinea il Sindaco, Massimo Fedeli – e della quale apprezzo le doti personali e professionali. Sono convinto che sarà un valore aggiunto per la mia squadra, soprattutto in vista delle nuove e stimolanti sfide che ci attendono”.

“La telefonata di Fedeli mi ha fatto piacere e sono onorata – spiega Serino – di andare a ricoprire questa carica, alla quale dedicherò tutto l’impegno, l’entusiasmo e la disponibilità che ho così da non deludere le aspettative e fare il mio lavoro al meglio”.

Al primo incarico politico, la sua carriera professionale è iniziata come geometra in provincia, dove si occupava di pianificazione territoriale, lavori pubblici, programmazione economica, politiche comunitarie e cooperazione internazionale per poi passare all’area dell’edilizia privata del Comune di Cecina.

“La delega alle politiche sociali nel Comune di Bibbona – conclude Serino – si pone in linea con il mio ruolo di membro della Commissione Pari opportunità e componente dell’organismo di rappresentanza sindacale unitaria del Comune di Cecina. Un ambito della vita pubblica che mi appassiona poiché a tutela dei diritti dei cittadini”.

