Home

Cronaca

Gian Luca Rossi è il nuovo presidente del Rotary Club Livorno

Cronaca

2 Luglio 2022

Gian Luca Rossi è il nuovo presidente del Rotary Club Livorno

Livorno 2 luglio 2022 – Gian Luca Rossi è il nuovo presidente del Rotary Club Livorno.

Giovedì 30 giugno, presso la tenuta Bellavista Insuese, alla presenza di numerosi soci ed amici, si è svolto il “Passaggio delle Consegne” tra il Presidente uscente Luigi De Franco e il Presidente incoming Gian Luca Rossi.

De Franco passa il testimone di un’annata caratterizzata dalla realizzazione di alcuni progetti per la valorizzazione del territorio, senza dimenticare le attività di service rivolte al sociale e all’emergenza creatasi con la guerra, che ha visto i Rotary cittadini uniti per far fronte a questa emergenza. I progetti realizzati e le attività sono stati presentati con il supporto di un filmato realizzato dal Vicepresidente Fabio Matteucci.

La cerimonia ufficiale, con lo scambio del collare e del martelletto, è stata preceduta dalla consegna dei “Paul Harris Fellow”, la massima onorificenza rotariana che il Presidente dedica ai soci che si sono distinti nell’ambito rotariano in questo ultimo anno.

Il prossimo 7 luglio, nel corso della prima riunione del nuovo anno rotariano il neo presidente presenterà la sua squadra e illustrerà i progetti di service che intende realizzare.

A Gian Luca Rossi vanno i migliori auguri per il suo percorso alla guida del Club.

Gian Luca Rossi si è sempre impegnato nella diffusione della Cultura Rotariana, ricoprendo incarichi sia nel Club che all’interno del Distretto 2071

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin