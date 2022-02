Home

16 Febbraio 2022

Giancane, le nuove date del Tuttogiustotour 2022: il tour si sposta a marzo

Musica – 16 febbraio 2022

GIANCANE – Dopo il successo di STRAPPATI LUNGO I BORDI, colonna sonora della serie di Zerocalcare ecco le nuove date di Tuttogiustotour 2022

Giancane torna sul palco nei principali club italiani con TUTTOGIUSTOTOUR.

Dopo i tantissimi concerti estivi con L’inizio della Fine Tour, il cantautore romano torna sui palchi dei live club italiani con un nuovo spettacolo.

Il tour – inizialmente previsto per questo febbraio – si sposta a marzo e si aggiungono nuove date.

TUTTOGIUSTOTOUR prenderà il via il 18 marzo da Roncade (New Age), per poi proseguire a Pesaro (Teatro Sperimentale) il 19 marzo; Bologna (Locomotiv) il 25 marzo, Pistoia (H2NO) il 2 aprile, Milano (Santeria) l’8 aprile; Livorno (The Cage) il 9 aprile, Torino (Hiroshima) il 22 aprile e Cesena (Vidia) il 23 aprile.

Giancane, al secolo Giancarlo Barbati, nello spazio di due album soliti (Una vita al top, 2016, e Ansia e Disagio, 2017), ha impresso un segnale più che riconoscibile nel modo di scrivere le sue canzoni: una grammatica letteraria fatta di una crudezza espressiva che pesca a piene mani da un parlato di strada, una lingua di tutti i giorni; un’ironia sfacciata, nichilista e discretamente grottesca che ritroviamo in una scaletta che mescola sapientemente i due album.

Le stesse caratteristiche si ritrovano nell’ultima fatica del cantautore romano, la colonna sonora della serie d’animazione Netflix scritta e diretta da Zerocalcare, STRAPPATI LUNGO I BORDI, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in vinile giallo edizione limitata..

Oltre all’omonima title track e sigla della serie, GIANCANE fa capolino anche in una decina di altri momenti della serie, in cui sue composizioni originali impreziosiscono tanto le parti di comedy quanto quelle più intense.

Tra sonorità anni ’80, momenti funk o beatlesiani, composizioni al pianoforte, i brani di GIANCANE contribuiscono a creare per la serie una narrazione fluida e interdipendente, fatta di musica e immagini.

TUTTOGIUSTOTOUR, LE NUOVE DATE

18 marzo – RONCADE – TV (New Age)

19 marzo – PESARO (Teatro Sperimentale)

25 marzo – BOLOGNA (Locomotiv)

2 aprile – PISTOIA (H2NO)

8 aprile – MILANO (Santeria)

9 aprile – LIVORNO (The Cage)

22 aprile – TORINO (Hiroshima)

23 aprile – CESENA (Vidia)

