Home

Attualità

Giani incontra i volontari della Protezione civile: “Dalla Toscana un esempio nazionale”

Attualità

13 Dicembre 2025

Giani incontra i volontari della Protezione civile: “Dalla Toscana un esempio nazionale”

Firenze 13 dicembre 2025 Giani incontra i volontari della Protezione civile: “.Dalla Toscana un esempio nazionale”

La Protezione civile della Toscana protagonista in palazzo Strozzi Sacrati, sede della Presidenza della Regione Toscana, della mattinata dedicata a “Sfide e opportunità, prospettive del volontariato toscano”, che ha visto la presenza del vice capo del Dipartimento della Protezione civile nazionale Natale Mazzei.

Un momento molto partecipato, fortemente voluto dal presidente Eugenio Giani per incontrare le donne e gli uomini, formati e consapevoli, che in questi anni hanno affrontato ogni tipo di emergenza con spirito di collaborazione, facendo emergere il valore del sistema toscano di Protezione civile, nel quale tradizionalmente il volontariato riveste un ruolo centrale.

La frequenza degli eventi calamitosi ha fatto emergere la necessità sempre maggiore di agire attraverso la prevenzione nell’individuare le criticità prima che si trasformino in emergenze. E’ dunque necessario continuare ad investire facendo squadra e attingendo alle esperienze del passato.

A questo proposito sono state ascoltate le testimonianze dei rappresentanti del Coordinamento regionale del volontariato di Protezione civile e al termine di questo momento è avvenuta la consegna degli attestati ai rappresentanti delle associazioni da parte del presidente Eugenio Giani e del sottosegretario alla Presidenza della Regione Bernard Dika.

“La Protezione civile toscana è un esempio anche a livello nazionale. Operatori professionali e un volontariato di altissimo livello, in stretta correlazione con il Dipartimento nazionale, sono le due anime di un sistema che assume un ruolo sempre più centrale.- ha detto il presidente Giani-. Oggi le calamità e le emergenze, complice il cambiamento climatico, non possono più essere considerate eventi eccezionali. La Protezione civile, ambito del quale la delega è rimasta al presidente a testimoniarne proprio l’importanza nevralgica, è in grado di intervenire in maniera tempestiva e oggi per fortuna in Toscana accanto a questo possiamo mettere in campo un’attività di prevenzione efficace”.

“Ringrazio il presidente Giani per avermi chiamato a coordinare con lui la Protezione civile. Mi impegnerò per raccordare al meglio la Regione con i sindaci e i volontari, presidio quotidiano di sicurezza, solidarietà e coesione sociale. L’obiettivo è prevenire quando possibile, intervenire meglio quando serve e non lasciare mai soli i territori nelle emergenze” ha dichiarato il sottosegretario Dika.

Ampio spazio di approfondimento è stato dedicato nella seconda parte della mattinata all’esperienza del modulo EMT2 (Emergency Medical Team di tipo 2), la struttura ospedaliera e chirurgica da campo della Colonna mobile toscana in grado di operare in caso di catastrofi anche in contesti internazionali, con la consegna dell’attestato al personale sanitario e della logistica a completamento del percorso formativo per l’impiego nella struttura.

Secondo l’assessora alla sanità Monia Monni, già assessora alla Protezione civile nella scorsa consiliatura: “C’è un legame indissolubile tra la Protezione civile e la sanità e noi abbiamo fatto avanzare le sinergie in questi cinque anni, penso all’esempio del modulo EMT2, l’unico ospedale da campo chirurgico di tutta Europa, certificato dalla Comunità Europea. Stiamo facendo formazione in questo ambito anche ad altri Paesi europei perché questa è un’esperienza assolutamente pionieristica. Vogliamo essere apripista in progetti come questo dal punto di vista nazionale e internazionale perché è anche un modo per rivendicare la forza del sistema sanitario pubblico della nostra regione”.

“Ringrazio il presidente Giani per la fiducia nel sistema di Protezione civile e tutto il sistema regionale – ha detto Giovanni Massini, direttore della Protezione civile della Regione – in particolare i volontari, che con generosità e spirito di squadra garantiscono un modello efficace di risposta alle emergenze”.

Giani incontra i volontari della Protezione civile: “.Dalla Toscana un esempio nazionale”