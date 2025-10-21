Home

Giani: la Toscana a disposizione della protezione civile nazionale per Gaza, pronti a fare la nostra parte

21 Ottobre 2025

Livorno 21 ottobre 2025

La Toscana pronta a sostenere la popolazione di Gaza. Giani: “Siamo a disposizione della Protezione Civile nazionale”

La Toscana si mobilita per offrire sostegno umanitario alla popolazione di Gaza. Il presidente della Regione, Eugenio Giani, rieletto alla guida della Toscana, ha annunciato che il sistema regionale di Protezione Civile è pronto a collaborare con il Dipartimento Nazionale per fornire aiuto concreto nelle aree colpite dal conflitto.

“La Toscana si è messa a disposizione del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile per offrire il proprio supporto alla popolazione di Gaza – ha scritto Giani –. Con le nostre strutture, i nostri operatori e volontari siamo pronti a fare la nostra parte, come sempre, dove c’è bisogno di aiuto e solidarietà.”

Le parole del presidente si inseriscono in un momento di drammatica emergenza umanitaria, con una crisi che coinvolge migliaia di civili in cerca di assistenza e protezione.

La Toscana – storicamente impegnata nei progetti di cooperazione internazionale e nella solidarietà verso le aree in difficoltà – si prepara dunque a contribuire, con il proprio personale e i propri mezzi, alle operazioni coordinate a livello nazionale.

Il sistema regionale di Protezione Civile, già in passato protagonista in missioni di emergenza all’estero, potrebbe fornire unità logistiche, supporto sanitario, mezzi tecnici e volontari formati per operazioni di soccorso e assistenza umanitaria.

“La Toscana al fianco della popolazione di Gaza” – conclude Giani – “perché la solidarietà non conosce confini: dove c’è sofferenza, la nostra Regione vuole esserci”.