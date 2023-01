Home

3 Gennaio 2023

Giani: “Le case di comunità prendono spunto dall’idea toscana delle Case della salute”

Livorno 3 gennaio 2023

Inaugurata a Livorno in via del Mare la Casa della Salute Livorno Sud, queste le parole del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani

“Le Case di Comunità indicate nella programmazione a livello nazionale – ricostruisce il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani – prendono spunto da quella che era stata l’idea tutta toscana delle Case della Salute di dare riferimenti sanitari al di là degli ospedali.

Grazie a strutture come questa è possibile concentrare in un solo punto servizi prima dispersi riuscendo così a rafforzarli, ampliando orari e servizi.

Mettendo a sistema le forze a disposizione diventa più facile rispondere ad alcune difficoltà come quelle della medicina generale che si fanno sentire in alcune zone più che in altre.

A Livorno parallelamente al percorsi di rafforzamento della medicina territoriale stiamo poi seguendo quello del nuovo ospedale che confidiamo possa esprimere a primavera il nome del progetto vincitore.

Dei risultati ottenuti ringrazio il sindaco Salvetti, la direttrice Casani e tutta la sua squadra che so aver lavorato senza sosta per il raggiungimento di questo risultato”

