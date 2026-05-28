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Giani: Mantenuti accordi con Piombino, dalla Regione oltre 5 milioni per la Torre del Porto”

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28 Maggio 2026

Giani: Mantenuti accordi con Piombino, dalla Regione oltre 5 milioni per la Torre del Porto”

Piombino 28 maggio 2026 Giani: Mantenuti accordi con Piombino, dalla Regione oltre 5 milioni per la Torre del Porto”

Approvato dalla giunta regionale lo schema di Accordo di programma che verrà firmato con l’Autorità portuale del Mar Tirreno Settentrionale. Giani: “Mantenuto l’impegno con la città”

Un milione di euro nel 2026; 3,4 milioni nel 2027 ; 861.500 euro nel 2028: con questo stanziamento la Regione Toscana è pronta a sostenere la realizzazione della Torre, prevista nel waterfront del porto di Piombino dal Piano regolatore portuale. A deciderlo è stata la Giunta regionale, con una delibera approvata nel corso della sua ultima seduta.

“Nel 2022 – ha ricordato il presidente Giani – mi ero impegnato con la città di Piombino ed avevo detto che la Regione Toscana avrebbe sostenuto finanziariamente la realizzazione degli interventi in attuazione del Piano regolatore portuale del porto, erogando all’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale contributi attraverso la stipula di un apposito Accordo di programma. Adesso ci siamo. La Regione ha approvato lo schema di questo Accordo di programma, che a breve sarà sottoscritto con l’Autorità, e garantirà risorse per oltre 5 milioni di euro nel triennio 2026-28”.

“Adesso che la Conferenza dei servizi su questo opere si è espressa in modo favorevole e sono giunti i necessari pareri ministeriali – continua l’assessore regionale alle infrastrutture Filippo Boni – possiamo dunque procedere con la stipula dell’Accordo di programma che ci permetterà di sostenere lo sviluppo del waterfront di Piombino con le mitigazioni ambientali e paesaggistiche prescritte e la realizzazione della Torre prevista nel Lotto2 dell’intervento. La Regione Toscana farà la sua parte, pur nel rispetto delle normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, per potenziare le opere foranee di difesa del porto di Piombino, a conferma della rilevanza strategica di questa infrastruttura”.

La stima del valore dell’intervento per il potenziamento delle opere foranee del porto è di circa 6.020.000 euro. Sulla base di quanto stabilito dall’Accordo di programma la Regione concorrerà con un massimo di circa 5.261.500 euro, la differenza sarà coperta dall’Autorità di Sistema Portuale con circa 758.500.