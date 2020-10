Home

Giani: “Non più di una persona ogni 10 metri quadri in negozi e supermercati”

30 Ottobre 2020

Toscana (Livorno) 30 ottobre 2020

Non più di una persona ogni 10 metri quadri in negozi e supermercati

Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana ha firmato una nuova ordinanza, la n° 100 con misure restrittive per arginare la diffusione del covid

L’ordinanza, entrerà in vigore già da domani, e si riferisce al commercio al dettaglio

All’ingresso dell’esercizio commerciale deve essere esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente al suo interno.

A tale fine deve essere garantita l’applicazione di un parametro massimo di 1 cliente per ogni 10 mq di superficie di vendita, come definita dall’articolo 13, comma 1, lettera c) della L.R. 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio), escludendo dal computo gli operatori.

Conseguentemente devono essere utilizzati sistemi di limitazione e scaglionamento degli accessi o sistemi di prenotazione, finalizzati a evitare

assembramenti, non superare il numero limite individuato e assicurare che all’interno dell’esercizio sia mantenuta la distanza interpersonale di almeno 1 metro.

Ove possibile, devono essere differenziati i percorsi di entrata e di uscita e all’interno dell’esercizio, qualora non sussistano le condizioni per mantenere il distanziamento, devono essere segnalate le direzioni di percorrenza.