Giani proroga di due anni Casani all’Asl Nord Ovest e propone Belvedere per l’Aoup pisana

26 Aprile 2025

Livorno 26 aprile 2025

Già esecutivo il proseguimento dell’incarico. Inviata la lettera di formale candidatura

Una conferma e un cambio ai vertici delle aziende sanitarie toscane. Il presidente della Toscana Eugenio Giani ha scelto di prorogare di due anni l’incarico di Maria Letizia Casani alla guida dell’Asl Toscana Nord Ovest. “Una possibilità contemplata dall’attuale contratto” commenta Giani. Per l’azienda ospedaliero universitaria di Pisa, ovvero l’ospedale di Cisanello, al posto di Silvia Brani, il cui contratto è in scadenza, il presidente propone Katia Belvedere, attuale direttore generale di Ispro, l’istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica.

Per Casani il provvedimento è già esecutivo. Per Belvedere invece sono necessari due ulteriori passaggi: il primo, vincolante, è l’intesa con il magnifico rettore dell’Università di Pisa, Riccardo Zucchi.

“Con il rettore ci siamo sentiti in questi giorni – spiega Giani – ed oggi gli ho inviato la proposta formale di candidatura”. Serve il suo assenso per procedere alla firma del decreto. Il secondo passaggio è il parere, comunque non vincolante, della Commissione sanità del Consiglio regionale: Giani ha già inviato al presidente del Consigio Mazzeo il curriculum di Belvedere.

Maria Letizia Casani, laureata in economia e commercio, guida l’Asl Toscana Nord Ovest, che comprende le province di Pisa, Livorno, Massa Carrara e Lucca, dal 1 marzo 2019. In precedenza era stata della stessa Asl direttore amministrativo – dall’8 marzo 2016 – ed ancora prima dirigente, anche ad Estar, l’ente tecnico di supporto della Regione Toscana.

Katia Belvedere, laureata in giurisprudenza, con studi pure alla Luiss di Roma e un master in management alla Bocconi di Milano, è direttrice di Ispro dal 2 maggio 2022. Nei due anni precedenti era stata direttrice amministrativa della Fondazione Monasterio e prima ancora, dal 2007, dirigente in Regione Toscana all’assessorato alla sanità e al sociale.

