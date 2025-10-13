Home

Giani riconfermato presidente della Toscana: il centrosinistra trionfa nonostante l’affluenza in calo

13 Ottobre 2025

Livorno 13 ottobre 2025 Giani riconfermato presidente della Toscana: il centrosinistra trionfa nonostante l’affluenza in calo

In Toscana il centrosinistra vince ancora: Eugenio Giani è stato rieletto presidente della regione, superando l’avversario di centrodestra Alessandro Tomasi con circa il 54-55% delle preferenze contro il ~40-41% dello sfidante.

La vittoria era già ampiamente anticipata dalle proiezioni, e con lo scrutinio in corso è diventata impossibile colmare il distacco

Il dato che sorprende è il calo dell’affluenza: ha votato solo il 47,73 % degli elettori toscani, circa 14-15 punti in meno rispetto alle regionali del 2020.

Le cifre chiave

Giani circa al 54,9 % o oltre nel conteggio parziale delle proiezioni

Tomasi al ~40,1 % circa

Antonella Bundu, candidata per “Toscana Rossa”, si attesta intorno al 5 %

Reazioni politiche

Giani, visibilmente emozionato, ha ringraziato i toscani e parlato di una Toscana che “decide con autonomia, con i suoi valori di libertà, democrazia e giustizia sociale”.

La segretaria del PD Elly Schlein ha commentato che la vittoria dà «gioia e speranza» e smonta chi aveva dichiarato finito il percorso della coalizione progressista.

Anche da parte della coalizione di centrodestra, è arrivato un gesto istituzionale: Tomasi ha telefonato a Giani per congratularsi e ha auspicato collaborazione nell’interesse dei toscani.

Infine, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha mandato un messaggio di auguri a Giani, riconoscendo l’impegno del candidato del centrodestra in una competizione difficile.